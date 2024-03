Jak skutecznie odzyskać dane z dysku?

Odzyskiwaniem danych z dysków zajmują się profesjonaliści, którzy potrafią dostać się do plików, które większość użytkowników mogłaby potraktować jako permanentnie usunięte. Tymczasem istnieje kilka metod odzyskiwania utraconych danych.

Jak przewidzieć awarię dysku?

Kopie zapasowe systemu operacyjnego, kopiowanie najważniejszych dokumentów czy przechowywanie danych w chmurze internetowej wynika z obawy o awarię dysku twardego i bezpowrotne utracenie zapisanych na nim danych. Tego typu czynności należy dokonywać regularnie, żeby w razie problemu użytkownik stracił jak najmniej cennych plików. Niestety nie można przewidzieć, kiedy dysk twardy odmówi posłuszeństwa, jednak istnieje kilka symptomów świadczących o tym, że sprzęt przestaje działać poprawnie. Do takich objawów należy:

wolniejsza praca komputera, zwłaszcza podczas uruchamiania,

mała ilość wolnego miejsca na dysku, przepełniona pamięć urządzenia,

głośna praca dysku,

szybkie nagrzewanie się.

W takich sytuacjach można działać na własną rękę lub od razu skierować się do specjalistów. To drugie rozwiązanie zaleca się przede wszystkim w przypadku urazów mechanicznych. Jeśli komputer spadł na ziemię lub miało miejsce silne uderzenie lub wstrząs, lepiej nie próbować naprawiać dysku samemu, jeśli nie ma się w tej materii doświadczenia. Skutek może być bowiem odwrotny do zamierzonego.

Narzędzia do odzyskiwanych danych z dysków

Istnieje kilka darmowych narzędzi do odzyskiwania danych z dysków. Czasami mogą one uratować użytkowników, którzy przez przypadek skasowali jakiś cenny plik, jednak w niektórych sytuacjach użycie takiego programu może nawet zaszkodzić dyskowi. Większą efektywność mają płatne programy, jednak koszt zakupu licencji to zazwyczaj kilkaset złotych. Nie opłaca się więc inwestować takich kwot w jednorazową naprawę, gdyż podobna usługa w serwisie będzie tańszym rozwiązaniem.

Cena pracy profesjonalistów zależy również od rodzaju dysku. Ważny jest typ macierzy, a największy koszt będzie wiązał się z odzyskaniem danych z serwera. Może się to wiązać z wydatkiem rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Takie zaawansowane usługi oferują m.in. informatycy odzyskujący dane z macierzy RAID "https://rrl.com.pl".

Odzyskiwanie danych z dysków SSD

W ostatnich latach bardzo dużą popularność zyskały dyski SSD, które powoli wypierają z rynku tradycyjne modele HDD. Zainteresowanie nową technologią wynika przede wszystkim z faktu, że dyski SSD są znacznie szybsze, co można odczuć zwłaszcza podczas uruchamiania programów, aplikacji czy gier komputerowych. Przy wielu zaletach dysków SSD mają one jedną poważną wadę w porównaniu do swoich poprzedników HDD.

Chodzi właśnie o odzyskiwanie danych. W przypadku jednostek HDD jest to o wiele prostsze, gdyż chociażby szyfrowanie danych jest na niższym poziomie. Dyski SSD są pod tym względem znacznie bardziej niedostępne. Z drugiej strony dyski HDD często doznawały uszkodzeń mechanicznych, natomiast w SSD nie ma ruchomych elementów, przez co uszkodzenia tego typu zdarzają się w tych urządzeniach sporadycznie. Jeśli już jednak zrodzi się potrzeba odzyskania utraconych plików, warto zwrócić się do firmy, która specjalizuje się w pracy z dyskami konkretnej marki, ponieważ istnieje większa szansa, że profesjonaliści znajdą drogę do utraconych danych.

Inne źródła: https://www.alldatarecovery.pl/ , https://xdr.pl

Foto: Pixabay,

Treść: materiał partnera