Jak segregować dokumenty w domowym biurze?

Bałagan niejednokrotnie może być twórczy. Taki artystyczny nieład często może towarzyszyć nam po skończonej pracy. Jednak to określenie niezbyt pasuje do nieuporządkowanych dokumentów. Porozrzucane papiery oraz ważne akta i rachunki najczęściej wiążą się z przykrymi konsekwencjami jak dodatkowe opłaty czy wezwania do urzędu. Jak uniknąć chaosu w domowym biurze? W jaki sposób segregować dokumenty?