Jak samodzielnie zrobić świece zapachowe?

Co jest potrzebne do zrobienia świecy zapachowej?

Aby móc rozpocząć prace nad świeczką najpierw należy skompletować wszystkie niezbędne elementy. Co więc będzie potrzebne?

wosk,

olejki zapachowe,

knoty,

naczynia lub foremki do umieszczenia w nich świecy,

naczynie do podgrzania wosku.

W sklepach można znaleźć kilka rodzajów wosku. Alternatywą dla tańszej parafiny jest wosk sojowy. Taki wybór będzie zdecydowanie bardziej przyjazny dla środowiska. Można również wykorzystać inne już posiadane niewypalone świece. Jeśli trudno jest Ci znaleźć knot, pomocny może okazać się grubszy sznurek. Warto wcześniej sprawdzić, jaka będzie potrzebna jego długość. Szczególnie jeśli wykonujesz większą ilość świeczek.

Jak zrobić świecę zapachową?

Aby przystąpić do działania, w pierwszej kolejności trzeba roztopić wosk. Jak to zrobić? Mamy na to sprawdzone rozwiązania. Wystarczy w jednym garnku zagotować wodę. Do niego należy włożyć mniejsze naczynie z woskiem. Cały proces wygląda podobnie do roztapiania czekolady. Po rozmieszaniu i uzyskaniu płynnej konsystencji wosk można przelać do słoików lub foremek.

Teraz do przelanego wosku należy dodać olejek eteryczny. Po tym całość trzeba wymieszać. Dzięki temu zapach rozmieści się równoległe. Ilość użytych kropel olejku zależy od tego, co proponuje producent. Na koniec we wnętrzu musi znaleźć się knot. Powinien on stać aż do zastygnięcia. By tak się stało najłatwiej jest jego koniec chwycić klamerką, którą można położyć na samej górze słoika lub foremki.

Ile trzeba czekać na zastygnięcie świecy zapachowej?

Samo zastygnięcie świecy nie powinno potrwać dłużej niż około 12 godzin. Wiele zależy od jej wielkości. W przypadku świec sojowych warto jednak poczekać zdecydowanie dłużej na pierwsze rozpalenie. Leżakowanie w temperaturze pokojowej nawet przez około 10-14 dni sprawi, że aromat będzie intensywniejszy. Ten czas jest niezbędny do tego, by wosk oraz olejki zapachowe odpowiednio się połączyły. Poszukujesz kolejnych inspiracji na to, jak sprawić, by Twój dom przyjemnie pachniał? Więcej na ten temat można przeczytać w artykule https://sprawdzone-rozwiazania.pl/jak-sprawic-by-w-domu-unosil-sie-ladny-zapach/.

Źródło: Publikacja partnera