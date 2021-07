Jak rozliczyć PIT?

Urząd Skarbowy należy wskazać zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika.

PIT 28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń od przychodów ewidencjonowanych. Dochody pozyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Deklaracje PIT 28 wypełniają osoby, które podjęły decyzje o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Są to osoby fizyczne, które w roku podatkowym prowadziły indywidualną działalność gospodarczą lub byli wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. Są to również podatnicy rozliczający przychód z dzierżawy prywatnej, poddzierżawy, umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych oraz ramach rolniczego handlu detalicznego.

Wypełniając PIT 28 można odliczyć między innymi:

składki na obligatoryjne ubezpieczenia społeczne,

składki na konieczne ubezpieczenie zdrowotne,

straty z działalności gospodarczej,

darowizny przekazane m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki),

przeciwdziałania COVID-19,

ulgi rehabilitacyjne,

ulgi na Internet,

ulg mieszkaniowe na prawach nabytych, np. ulgi odsetkowej.

Ryczałtowcy nie odliczają ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX, ulgi B+R. Ulgi te mają prawo rozliczać w sytuacji, gdy posiadają inne źródła przychodów, rozliczane na innych deklaracjach podatkowych.

Wiemy już, żę deklaracje PIT-28 dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Najwygodniej złożyć PIT 28 online. Aby to zrobić należy wejść na stronę internetową e-Urząd i wybrać zeznanie pit a następnie uzupełnić dane „Twój przychód”, „Ulgi i odliczenia”.

Dodatkowo można zmienić lub wybrać OPP, czyli Organizację Pożytku Publicznego, na rzecz której podatnik chce przekazać 1%. PIT 28 instrukcja znajduje się na stronie www.e-pity.pl w zakładce instrukcja - wypełniania.

Dochody pozyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej

W zeznaniu pit nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zeznania PIT 28 dotyczy osób, które w rozliczanym roku podatkowym: prowadziły pozarolniczą czynność gospodarczą jednoosobowo, prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej.

Sporządzanie zeznań PIT w intuicyjnych programach, gdzie przeliczają się automatycznie aktywne formularze jest najszybszym sposobem na rozliczanie dużych ilości zeznań w krótkim czasie. Podobnie jak w przypadku korzystania z Kreatora PIT, program na bieżąco kontroluje wartości wprowadzanych ulg podatkowych i ogranicza je jeśli zachodzi taka potrzeba.

Podsumowując, w dzisiejszych czasach najlepiej rozliczyć PIT online. W Internecie istnieje wiele instrukcji i artykułów, które opisują lub pokazują jak zabrać się do wypełniania deklaracji PIT. Programy, które powstały ułatwiają nam rozliczenie, aby coroczny obowiązek każdego podatnika był do wykonania szybko i przyjemnie i nie kojarzył się z godzinami spędzonymi nad dokumentami, których nie rozumiemy. Zatem zachęcamy do korzystania z programów ułatwiających rozliczenie.