Jak rozliczać produkcję w toku? Z systemem ERP!

Produkcja w toku to część produkcji, która nie została ukończona wraz zamknięciem okresu rozliczeniowego. Trudność w jej rozliczaniu polega na tym, że wyrób klasyfikowany jako nieukończony nie jest częścią kosztu rozliczeń. Staje się nim dopiero po zamknięciu zlecenia i wytworzeniu produktu.

Tymczasem produkcja w toku podlega rozliczeniu na koniec każdego okresu rozliczeniowego danego przedsiębiorstwa. Z tego wynika konieczność odniesienia poniesionych na nieukończoną produkcję wydatków do kosztu wytworzenia wyrobów za pomocą kalkulacji kosztów, najczęściej korzysta się z Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW).

Techniczny koszt wytworzenia to zsumowane koszty pośrednie oraz bezpośrednie. Bezpośrednie uwzględniają cenę zużytych surowców, wynagrodzenia dla pracowników oraz działanie maszyn i narzędzi niezbędnych przy produkcji. Na pośrednie składają się elementy niezwiązane z samym wytwarzaniem produktu takie jak: narzuty i amortyzacje czy koszty wydziałowe.

Meldunki zwrotne - czyli system raportów z hali

Moduł Zarządzania Produkcją Streamsoft Prestiż usprawnia rozliczanie produkcji w toku, dzięki meldunkom zwrotnym pozwalającym na wgląd w aktualny poziom zaawansowania zlecenia. Raporty przekazywane są za pośrednictwem intuicyjnych paneli produkcyjnych, a informacje bazują na materiałach zużytych w procesie produkcyjnym.

Złożony przez pracownika meldunek zwrotny powoduje wygenerowanie dokumentów RW – na materiały zużyte w kontekście wykonanej partii produkcyjnej i PW – na ilość produktów (opcjonalnie), której dotyczy raport. Meldunek stanowi „feedback’’, który pozwala planiście na wgląd w procentowy poziom zaawansowania zlecenia oraz ilość wykonanych produktów.

W systemie dostępne są również meldunki start – stop, pomocne przy określaniu czasu wykonania zlecenia produkcyjnego oraz przyczyn przestojów, które obok aktualnego poziomu zaawansowania prac produkcyjnych, stanowią istotną informację dla osób zarządzających produkcją.

Aplikacja mobilna!

Zarządzanie produkcją wspomaga Aplikacja Kierownika Produkcji Streamsoft Prestiż ERP mobile, przeznaczona na smartfony z systemem Android lub IOS. Skierowana do osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją pozwala śledzić stopień realizacji produkcji, w tym udział nierozliczonych meldunków. Po zalogowaniu do aplikacji użytkownik uzyskuje dostęp do specjalnych widgetów, obsługiwanych za pomocą tapnięć.

Dane na temat faktycznego stanu produkcji przeanalizujesz dzięki opcji zlecenia opóźnione, która pozwala na wgląd we wszystkie zlecenia produkcyjne z zarejestrowanymi opóźnieniami oraz zlecenia priorytetowe z widokiem na listę zleceń, które będą realizowane w pierwszej kolejności. Kontrolę nad produkcją ułatwiają także alerty o aktualnym stanie realizacji zleceń.

W aplikacji, dla wybranych opcji dotyczących kontroli przebiegu produkcji, dostępna jest także możliwość bogatego filtrowania w oparciu o różne kategorie. Istnieje też opcja obsługi za pomocą intuicyjnej metody „przytrzymaj i upuść”, gdzie użytkownik może rozlokowywać widoki na ekranie zgodnie z własną preferencją, jeszcze bardziej ułatwiając sobie mobilne zarządzanie.