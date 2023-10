Jak przygotować samochód do zimy. Poznaj 3 niezbędne elementy

Opony zimowe: Dlaczego są tak ważne?

Opony zimowe to jeden z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo podczas jazdy w zimowych warunkach. Są one wykonane z miększej mieszanki gumy, co sprawia, że nie twardnieją przy niskich temperaturach, zapewniając lepszą przyczepność. Ponadto, mają specjalny bieżnik, który ułatwia usuwanie wody i śniegu spod kół. Zimowe opony są zalecane nie tylko wtedy, gdy spodziewamy się śniegu. Już przy temperaturach poniżej 7 stopni Celsjusza, opony letnie tracą swoje właściwości, co może być niebezpieczne na mokrych czy oblodzonych drogach.

Należy pamiętać, że opony zimowe są obowiązkowe w niektórych krajach, a ich brak może skutkować mandatem. Warto również zawsze wymieniać komplet opon, a nie tylko jedną czy dwie, aby zachować równowagę i stabilność pojazdu. Opony zimowe mają różne rodzaje bieżników, więc warto skonsultować się z mechanikiem lub specjalistą, który pomoże dobrać najlepsze dla naszego samochodu.

Łańcuchy śniegowe: Kiedy i jak ich używać?

Łańcuchy śniegowe to akcesoria, które można założyć na opony samochodowe w ekstremalnych warunkach pogodowych. Są one szczególnie przydatne na stromych, oblodzonych drogach, gdzie nawet opony zimowe mogą nie zapewnić wystarczającej przyczepności. Warto mieć je zawsze w bagażniku, jeżeli planujemy jazdę w trudnych warunkach, np. w górach.

Należy jednak pamiętać, że łańcuchy śnieżne mają swoje ograniczenia. Nie można na nich jeździć z dużą prędkością, zwykle nie więcej niż 50 km/h. Ich zakładanie może być również dość czasochłonne i wymaga pewnej wprawy. Warto więc przed zimą poćwiczyć zakładanie łańcuchów w domowych warunkach. Ponadto, w niektórych krajach i regionach ich użycie jest regulowane prawnie, więc warto się upewnić, gdzie i kiedy można ich używać.

Akumulatory samochodowe: Jak dbać, żeby nie zawiódł w najmniej oczekiwanym momencie?

Akumulator w samochodzie ma tendencję do szybszego rozładowywania się w niskich temperaturach. Dlatego zimą warto zwrócić na niego szczególną uwagę. Jeżeli akumulator w naszym samochodzie ma już kilka lat, warto go sprawdzić lub wymienić przed nadejściem zimy. Niskie temperatury są bowiem brutalnym testem dla starego akumulatora, który może nas zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie.

Istnieją również przenośne urządzenia do ładowania akumulatora, które można mieć w bagażniku na wszelki wypadek. Jeżeli jednak nie chcemy inwestować w dodatkowe akcesoria, warto zawsze mieć przy sobie kable rozruchowe. Ostatnia rada dotyczy samej jazdy: unikaj krótkich tras. Dłuższa jazda pozwala na naładowanie akumulatora, co jest szczególnie ważne w zimowych warunkach.

Podsumowując

Odpowiednie przygotowanie samochodu do zimy to klucz do komfortowej i bezpiecznej jazdy. Opony zimowe, łańcuchy śnieżne i sprawny akumulator to trzy podstawowe elementy, na które warto zwrócić uwagę. Pamiętaj, że zima stawia przed nami i naszymi samochodami szczególne wyzwania, więc warto być na nie przygotowanym.