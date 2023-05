Jak przedstawia się karta walk na Fame MMA 18?

Karta wstępna

Początek Fame MMA przewidziany jest na godzinę 20:00. Mniej więcej wtedy powinna odbyć się pierwsza walka, w której zmierzą się Mateusz Spysiński i Jakub „Paramaxil” Frączek. Kim są obaj zawodnicy?

Spysiński to internetowy twórca, znany głównie ze swoich publikacji na YouTube. Na bieżąco komentuje najważniejsze wydarzenia związane ze światem influencerów. Jego kanał subskrybuje niespełna 350 tysięcy osób, a średnia wyświetleń ostatnich filmów oscyluje w granicach 100 tysięcy.

Frączek z kolei zasłynął ze swoich streamów na Twitchu. Platforma nałożyła jednak na jego kanał bana i internetowy twórca przerzucił się na YouTube i Instagram. Śledzi go tam prawie 75 tysięcy osób.

Kolejną walką podczas Fame MMA 18 będzie starcie Dominiki Rybak z Elizabeth „Lizi” Anorue. Ta pierwsza jest popularną influencerką, znana ze swojej twórczości na Tik Toku i Instagramie. Jej rywalka to pochodząca z Ukrainy streamerka, która zyskała popularność na współpracy z “Franiem”.

Karta główna

Bohaterami trzeciego pojedynku będą Natan Marcoń i Dariusz „Daro Lew" Kaźmierczuk. Popularny „Pierzasty" to influencer publikujący swoje treści na takich platformach, jak: Twitter, Instagram, Twitch i YouTube. Kaźmierczuka z kolei można nazwać już pełnoprawnym zawodnikiem MMA, gdyż ma na swoim koncie 14 walk w tej formule (13 w MMA i 1 w K1). Do tej pory udało mu się wygrać tylko 2 pojedynki.

Następnie karta walk Fame MMA 18 przewiduje starcie w formule K1 w małych rękawicach, pomiędzy Michałem „Wampirem” Pasternakiem i Piotrem „Szelim” Szeligą. Kto jest faworytem tego starcia? Jeśli posiadasz Betclic kod promocyjny, możesz sprawdzić to na stronie internetowej tego bukmachera.

Podczas kolejnego pojedynku naprzeciw siebie staną Tomasz Gromadzki i Alan Kwieciński. Dla tego pierwszego będzie to debiut w formule MMA. Większe doświadczenie ma na tym polu jego rywal, który wystąpił m.in. na ostatniej gali FAME, gdzie pokonał Maksymiliana Wiewiórkę.

Popularny “Wiewiór” to kolejny zawodnik, którego zobaczymy na Fame MMA 18. Zmierzy się on z Arkadiuszem Tańculą, a stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski w kategorii średniej. Tuż po nim do klatki wejdą Robert „Sutonator" Pasut i Dawid „Dzinold” Rzeźnik.

Przed walką wieczoru zobaczymy jeszcze jeden kobiecy pojedynek. Naprzeciw siebie staną Marta „Linkimaster” Linkiewicz i Ewa „Kleo” Brodnicka. Pomiędzy paniami od dłuższego czasu narasta konflikt, który będą sobie mogły wyjaśnić w bezpośrednim starciu.

Podwójna walka wieczoru

Po raz pierwszy w historii gali FAME odbędzie się podwójna walka wieczoru. Jej głównym bohaterem będzie Amadeusz Roślik. Z kim zmierzy się popularny “Ferrari”?

Na początek dojdzie do jego pojedynku z Kacprem Błońskim, a następnie stanie do walki z Marcinem Dubielem. Druga walka odbędzie się pod warunkiem, że Roślik nie odniesie żadnej kontuzji oraz zostanie dopuszczony przez lekarza. Czy jest faworytem w obu tych starciach?

Można to sprawdzić na stronie internetowej oficjalnego bukmachera organizacji FAME. Dla każdego nowego użytkownika przygotowany został przez Betclic bonus, z którego można skorzystać w czasie nadchodzącej gali. Znajdziemy tam też informację, o której godzinie rozpoczną się poszczególne walki.

Pierwszą galą, na której doszło do podwójnego pojedynku, było Fame MMA 15. Arkadiusz Tańcula zmierzył się wtedy z Mateuszem Murańskim, a następnie z jego ojcem. Oba te pojedynki wygrał. Jak będzie w przypadku “Ferrariego”?

Dowiemy się tego już 20 maja. To właśnie tego dnia odbędzie się FAME 18. Wszystkie walki odbędą się w łódzkiej Atlas Arenie, a transmisja online z tego wydarzenia dostępna będzie w systemie PPV.

Hazard wiąże się z ryzykiem. Graj odpowiedzialnie. Podany w artykule bukmacher posiada zezwolenie Ministerstwa Finansów na organizację zakładów wzajemnych. BEM Operations Limited z siędzibą na Malcie, Level 3, Tagliaferro Bussines Centre, Gaiety Lane, Sliema, działająca przez przedstawiciela: Pejot 1 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław (KRS:0000573383) - zezwolenie z dnia 26 września 2018 r. nr PS4.6831.11.2017.

Foto i treść: materiał partnera