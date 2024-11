Jak Polacy radzą sobie z problemami finansowymi? Stres i nowe strategie oszczędzania

Wyższe rachunki, droga żywność i rosnące koszty życia - to główne zmartwienia finansowe Polaków w 2024 roku - wynika z badania „Kondycja domowych budżetów Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Choć obecnie 38% ankietowanych deklaruje kłopoty z pieniędzmi (o 10% mniej niż rok temu), to poziom stresu związanego z finansami znacząco wzrósł. Aż 41% badanych odczuwa silne napięcie z powodu swojej sytuacji materialnej, podczas gdy w 2021 roku było to 34%.

Kto najbardziej odczuwa problemy finansowe?

Trudności finansowe nie dotykają wszystkich w równym stopniu. Badania pokazują wyraźne różnice między różnymi grupami społecznymi:

Kobiety częściej borykają się z problemami finansowymi (41%) niż mężczyźni (34%)

Osoby z wyższym wykształceniem rzadziej zgłaszają trudności (32%) w porównaniu do osób z wykształceniem średnim (41%) czy zawodowym (44%)

Skrajne ubóstwo dotyka obecnie 6,6% Polaków - to powrót do poziomu sprzed programu 500+

Jak Polacy radzą sobie z brakiem pieniędzy?

W obliczu trudności finansowych Polacy wypracowali różne strategie przetrwania. Najczęściej wybierane rozwiązania to:

Ograniczanie wydatków do minimum (58% badanych) Pożyczki od rodziny (28%) Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu (27%) Sprzedaż niepotrzebnych rzeczy (23%) Kupowanie odzieży używanej (20%)

Co ciekawe, wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej i organizacji charytatywnych (5%) oraz jadłodzielni (2%). To niewielki, ale znaczący wzrost o 1 punkt procentowy w obu przypadkach.

Na czym oszczędzamy, a na co wydajemy więcej?

Zmiany w nawykach zakupowych Polaków są wyraźnie widoczne. Największe cięcia dotyczą:

Wyjść do restauracji i kawiarni

Zakupów odzieży i obuwia

Rozrywki (kino, teatr, koncerty)

Zajęć sportowych

Płatnych usług streamingowych

Jednocześnie Polacy zwiększają wydatki na:

Opiekę zdrowotną (21% wydaje więcej)

Zwierzęta domowe (14% zwiększyło wydatki)

Żywność lepszej jakości (22% wybiera droższe, ale zdrowsze produkty)

Największe obciążenia budżetów domowych

Wśród wydatków, które najbardziej obciążają portfele Polaków, znajdują się:

Rachunki za prąd, wodę i gaz (44% wskazań) Zakup żywności (25%) Opłaty za czynsz (23%)

Wpływ zmartwień finansowych na zdrowie psychiczne

Przewlekły stres finansowy dotyka 45% Polaków, co znacząco przekracza światową średnią wynoszącą 33%. To alarmujące dane, szczególnie w kontekście długoterminowego wpływu na zdrowie psychiczne.

Zachowanie równowagi między oszczędnościami a wydatkami może wspierać lokalną gospodarkę, zamiast prowadzić do spadku popytu na dobra i usługi. Dlatego kluczowe staje się nie tyle ograniczenie wydatków, ale rozwijanie wiedzy finansowej oraz racjonalne podejście do oszczędzania - podkreśla Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Zadłużenie Polaków

Sytuacja zadłużenia Polaków również jest niepokojąca:

Prawie 2,6 mln osób ma problemy z zaległymi długami

9% badanych korzysta z kredytów (wzrost o 2 punkty procentowe)

Rośnie skłonność do pożyczania od rodziny, co może być efektem chęci uniknięcia formalnych zobowiązań

Jak mądrze oszczędzać?

Eksperci zalecają:

Świadome planowanie wydatków zamiast nieprzemyślanych cięć Zachowanie równowagi między oszczędzaniem a wydatkami na rzeczy wpływające pozytywnie na zdrowie psychiczne Rozwijanie wiedzy finansowej Unikanie nadmiernego zadłużania się, szczególnie u rodziny Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu

Prognozy na przyszłość

Eksperci zwracają uwagę, że obecna sytuacja może mieć długofalowe negatywne skutki: