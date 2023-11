Jak otworzyć zatrzaśnięte drzwi mieszkania?

Zablokowane drzwi – przyczyny

Gdy nie możesz dostać się do swojego domu ze względu na całkowicie zatrzaśnięte i niemożliwe do otworzenia drzwi, zazwyczaj oznacza to awarię zamka lub wkładki. Do uszkodzenia zamka, a w efekcie jego zablokowania, dochodzi zazwyczaj w wyniku długoletniego użytkowania mechanizmu bez jego odpowiedniej konserwacji. Zamki, podobnie jak wszystkie inne urządzenia, mają określoną żywotność, dlatego warto raz na jakiś czas dokonać ich serwisu, naprawy, a nawet wymiany. Pracownicy z dobrej firmy ślusarskiej, takiej jak Pogotowie zamkowe Katowice, pomogą w zachowaniu zamka w drzwiach w dobrym stanie, w wyniku czego nie będzie trzeba borykać się z jego ewentualnym zacięciem.

Jeśli jednak doszło już do awarii zamka i nie możemy otworzyć zablokowanych drzwi, bądź z innych przyczyn nie mamy opcji dostania się do mieszkania (np. zgubienie lub kradzież kluczy czy złamanie klucza w zamku), nie ma co panikować! Istnieją bowiem skuteczne sposoby na to, aby rozwiązać tego rodzaju problem!

Czy da się otworzyć zatrzaśnięte drzwi samodzielnie?

Pierwszą myślą, gdy przydarza się nam problem z zamkiem w drzwiach, jest próba jego samodzielnego rozwiązania. Wiele osób w przypadku zatrzaśniętych drzwi próbuje je otworzyć samodzielnie, stosując do tego narzędzia, które znajdują się w zasięgu ręki. Czasem wzywamy także na pomoc osoby, które według naszej wiedzy mają jakiekolwiek zdolności techniczne.

To jednak może nie wystarczyć, ponieważ do otworzenia zablokowanych drzwi niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu ślusarskiego, a także umiejętności i wiedzy na temat obchodzenia się z tak delikatnym mechanizmem, jakim jest zamek drzwiowy. Wszelkie nieumiejętne próby otwierania zamków przy zastosowaniu nieprofesjonalnych narzędzi mogą skończyć się uszkodzeniami, takimi jak zarysowania na framudze czy wgniecenia w drzwiach. Z tego powodu dużo lepszym pomysłem jest wezwanie na pomoc profesjonalistów, którzy wykonają awaryjne otwieranie zamków.

Profesjonalna pomoc – najskuteczniejsze rozwiązanie

Awaryjne otwieranie zamków w wykonaniu profesjonalnych ślusarzy to najskuteczniejszy sposób na poradzenie sobie z zatrzaśniętymi drzwiami wejściowymi. Usługę tego typu wykonuje Pogotowie zamkowe, z którego pełną ofertą można zapoznać się wchodząc na stronę internetową: https://www.pogotowie-zamkowe-katowice.pl/

Specjaliści z tej rzetelnej i cieszącej się zaufaniem klientów z całej Polski firmy posiadają nowoczesny sprzęt ślusarski umożliwiający wykonanie awaryjnego otwierania drzwi całkowicie bezinwazyjnie. Oznacza to, że otworzą drzwi w bezpieczny sposób, bez pozostawiania śladów własnej ingerencji. Co więcej, w trosce o bezpieczeństwo klientów mogą także od ręki zająć się naprawą lub wymianą zamka, aby awaria i zatrzaśnięcie drzwi się więcej nie powtórzyły.

