Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka - co to jest?

Jeśli chcemy przejść do szczegółów, musimy najpierw wyjaśnić podstawowe pojęcie, a mianowicie co to tak właściwie jest ta upadłość konsumencka. Już spieszymy Ci z odpowiedzią. Upadłość konsumencka to nic innego niż postępowanie sądowe, które w głównej mierze dotyczy prywatnych osób, nieprowadzących żadnej działalności. Jeżeli zatem jesteś przedsiębiorcą, to niestety ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wchodzi w grę.

Dzięki tej procedurze osoby zadłużone mogą wyjść na prostą i uwolnić się od zadłużeń. Głównym celem jest umorzenie zobowiązań pieniężnych lub też przeprowadzenie windykacji, poprzez którą można odzyskać należności w zamian za sprzedanie własności dłużnika. Dodatkowo ustala się komu, kiedy i jaką kwotę dłużnik będzie musiał spłacić. Szczególnie ważne jest to, że dzięki gwarancji Prawa upadłościowego mamy pewność, że nie zostaniemy pozbawieni majątku, który jest nam potrzebny do życia codziennego.

Kiedy oraz w jaki sposób należy ogłosić upadłość konsumencką?

Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, muszą zostać spełnione dwa warunki:

Tylko i wyłącznie osoba, która jest konsumentem oraz jest niewypłacalna, może ogłosić upadłość. Jeśli nie jest ona zdolna do samodzielnego spłacenia wierzycieli, a opóźnienie przekracza okres trzech miesięcy.

Wnioskodawca nie uczestniczy w postępowaniu. Niemniej jednak to właśnie do jego obowiązków należy kompletacja wszelkich niezbędnych dokumentów oraz dowodów, które będą przydatne w sprawie. Dodatkowo wybór odpowiedniej kancelarii adwokackiej ma ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie ona będzie Cię reprezentować.

Pierwszym krokiem jest zaniesienie specjalnego wniosku do Sądu upadłościowego w miejscu zamieszkania dłużnika. Następnie trzeba pokryć jednorazową opłatę za wniosek, a potwierdzenie zapłaty zachować, ponieważ jest ono jednym z wymaganych dokumentów. Oprócz podstawowych danych, we wniosku musi zostać zawarty szczegółowy spis wierzycieli (także tych spornych), kwota oraz czas zapłaty, szacowana wycena majątku dłużnika i informacja o wysokości dochodów. Pamiętaj również, że duże znaczenie dla sądu ma odpowiednie uzasadnienie takiego wniosku. Szczegółowy opis sytuacji materialnej oraz okoliczności, w których doszło do zaciągania długów, z pewnością wpłynie pozytywnie na rozpatrzenie Twojej sprawy. Skompletuj wszystkie dokumenty, które potwierdzają, że jesteś osobą niewypłacalną (mogą to być nakazy zapłaty lub umowy kredytowe). Kluczową postacią jest wykwalifikowany prawnik, który ma wielką moc i jego odpowiednie uzasadnienie wniosku może przyczynić się do przychylnej decyzji sądu.

Ile czasu trwa cały proces upadłości konsumenckiej?

Niestety dokładne określenie czasu trwania postępowania sądowego nie jest możliwe. Każdy proces wygląda inaczej. Nie podają tego nawet żadne przepisy, gdyż każdy dłużnik jest w innej sytuacji. Przybliżony czas na rozpoznanie wniosku o upadłość konsumencką wynosi około dwóch miesięcy. Jednak może się on wydłużyć, bądź też skrócić, ponieważ jest to zależne od ilości składanych wniosków w danym czasie.

Jeżeli chodzi o przebieg właściwego postępowania upadłościowego to może on trwać nawet do kilku lat. Szacuje się wtedy wartość majątku osoby zadłużonej. Dodatkowo sporządzana jest lista wierzytelności oraz sprzedawana jest własność dłużnika (proces trwa znacznie szybciej, gdy zadłużony nie posiada w ogóle majątku). Następnie Sąd ustala dokładny plan spłaty. Zazwyczaj może być ona rozłożona na rok, dwa lata lub dwa i pół roku. W przypadku, gdy zdaniem Sądu dłużnik nie jest zdolny do zapłaty, to postępowanie zostaje zakończone, a wszystkie długi są umorzone. Proces upadłościowy może zakończyć się po 5, ale też 10 latach, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Wszystko jest zależne od stopnia zaawansowania danego procesu, liczby wierzycieli oraz wielu innych czynników.

Korzyści upadłości konsumenckiej

Czas, aby poznać najważniejsze korzyści, które daje upadłość konsumencka. Jak dobrze wiemy, dzięki niej możemy rozwiązać nasze problemy finansowe i wyjść na prostą. Natomiast pozostałe dobre strony to:

Przerwanie postępowań egzekucyjnych - od tej pory komornik już nie będzie Cię nachodził, ponieważ wszystkie postępowania egzekucyjne zostają przerwane. W końcu możesz w spokoju zasnąć i odetchnąć z ulgą.

od tej pory komornik już nie będzie Cię nachodził, ponieważ wszystkie postępowania egzekucyjne zostają przerwane. W końcu możesz w spokoju zasnąć i odetchnąć z ulgą. Nienaliczanie dodatkowych odsetek - gdy Sąd ogłosi już upadłość konsumencką, to odsetki przestają być naliczane. W związku z tym kwota zadłużenia nie wzrośnie.

gdy Sąd ogłosi już upadłość konsumencką, to odsetki przestają być naliczane. W związku z tym kwota zadłużenia nie wzrośnie. Wsparcie i zapewnienie mieszkania dla rodziny - kiedy lokal, w którym mieszkał dłużnik, został sprzedany przez syndyka, wtedy Sąd za uzyskane pieniądze może opłacić kwotę czynszu za wynajem nowego lokalu mieszkalnego. Dzięki temu dłużnik przez następne dwa lata ma zapewniony dach nad głową.

kiedy lokal, w którym mieszkał dłużnik, został sprzedany przez syndyka, wtedy Sąd za uzyskane pieniądze może opłacić kwotę czynszu za wynajem nowego lokalu mieszkalnego. Dzięki temu dłużnik przez następne dwa lata ma zapewniony dach nad głową. Usunięcie notowań w KRD - jeśli niespłacone zobowiązania zostały już umorzone, a plan spłaty wykonany, wszystkie notowania odnośnie do zadłużeń, które są w KRD zostają usunięte.

Jakie koszty trzeba ponieść?

Na samym początku musisz uiścić opłatę za wniosek. Nie jest ona wysoka, jest to koszt około 30 zł. Jednak wraz z rozwojem postępowania musisz doliczyć opłaty za postępowanie sądowe oraz usługi syndyka, które z reguły mogą się bardzo różnić. Jeżeli zdecydujesz się na reprezentowanie Twojej osoby przez pełnomocnika, to także musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami.

Opłata skarbowa w tym przypadku będzie wynosiła 17 zł. Dodatkowo, jeśli wynajmiesz prawnika, to trzeba dodać kilka tysięcy złotych. Zależy, jaką kancelarię wybierzesz.

Wybór kancelarii adwokackiej - klucz do sukcesu

Kancelaria adwokacka to Twój przedstawiciel w Sądzie, dlatego musisz postawić na osobę z bogatym doświadczeniem, godną zaufania oraz specjalistę w tej dziedzinie. Wybrany przez Ciebie prawnik będzie miał znaczny wpływ na to, jak zakończy się postępowanie upadłościowe. Dlatego nie śpiesz się, popytaj wśród znajomych, sprawdź opinie innych na stronach i blogach internetowych oraz zrób dokładny przegląd wszystkich dostępnych ofert. Musisz mieć pewność, że to właśnie ta kancelaria będzie najlepszym wyborem. Obecnie wiele kancelarii adwokackim zapewnia pomoc z zakresu upadłości konsumenckiej np. https://www.jp-adwokaci.pl/upadlosc-konsumencka i wiele innych.

Foto: Envato Elements, treść: materiał partnera