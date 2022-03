Jak możemy zapamiętać nasze sny?

Faza snu REM – wchodzenie w świadomy sen

Faza snu, w której śnimy, najczęściej rozpoczyna się już 1,5 godziny po zaśnięciu. Faza REM nosi nazwę, która najlepiej oddaje jej charakter. REM to skrót od angielskich słów rapid eye movement, które wskazują na szybkie ruchy gałek ocznych. Poza tym w fazie REM każdy z nas szybciej oddycha i może się poruszać. Badania EEG śpiących wyraźnie wskazują, że w fazie głębokiego snu aktywność fal mózgowych jest zbliżona do tej po przebudzeniu.

Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego zazwyczaj nie pamiętamy przyjemnych snów, skoro mózg jest bardzo aktywny w fazie REM, nie jest łatwa. Naukowcy wnioskują, że za zapominanie snów odpowiada sam mózg, który wyrzuca z pamięci niepotrzebne informacje. Za takie uznaje marzenia senne.

Sny są dla wielu rozrywką albo poprawiają samoświadomość, bo są katalizatorem codziennych spraw, dlatego warto pracować nad ich zapamiętywaniem. Świetną techniką są wszystkie metody związane z osiąganiem świadomego snu. Co to? Lucid dream, inaczej sen wiedzy, sen jasny lub sen przejrzysty, występuje wtedy, kiedy śniący potrafi odróżnić, że jest w fazie snu, a nie na jawie, może wpływać na przebieg snu, a na dodatek po przebudzeniu wszystko pamięta. Wchodzenia w świadomy sen można się nauczyć, a w Internecie nie brakuje sprawdzonych metod.

Zapominanie snów – najważniejsze przyczyny

Bardzo często zdolność do zapamiętywania tego, co się śniło, zależy od cech osobowościowych i cech fizjologicznych. Obszar skroniowy-ciemieniowy to ta część mózgu, która odpowiada za stan czuwania w trakcie snu. Jego zadaniem jest przetwarzanie uczuć i informacji, dlatego poziom jego aktywności ma ogromny wpływ na zapamiętywanie snów. Liczy się także osobowość – marzyciele i osoby o wysokim poziomie kreatywności częściej pamiętają marzenia senne niż ci, którzy żyją tu i teraz, mocno koncentrując się na celach. Wpływ na zapominanie o snach może mieć też okres w życiu – osoby w trakcie traumy (np. rozwodu lub żałoby) i te, które z różnych innych powodów mają trudności ze snem, niełatwo wchodzą w fazę REM, a tym samym mają kłopot z zapamiętaniem snu.

Dużą pomocą w kwestii zapamiętywania marzeń sennych jest higiena snu. Nie jedz i nie pij dużo przed snem, nie korzystaj też z urządzeń elektronicznych, a sypialnię dobrze wywietrz. Pomocne są także wspomniane wcześniej techniki świadomego snu.