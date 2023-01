Jak instalacje ppoż zwiększają bezpieczeństwo?

Poznajemy systemy przeciwpożarowe

Dla większości osób instalacje przeciwpożarowe kojarzą się z systemami zraszania oraz czujnikami dymu. W rzeczywistości są to znacznie bardziej rozbudowane systemy, obejmujące np. klapy oddymiające, systemy oświetlenia awaryjnego i wskazujące drogi ewakuacji, systemy wczesnego powiadamiania służb ratunkowych, zabezpieczenia odcinające dopływ prądu do instalacji elektrycznej, grodzie przeciwpożarowe i przeciw dymowe, różnego rodzaju systemy oddymiania, a także dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

W jaki sposób system ppoż rozpoznaje pożar?

Dla wielu osób ciekawe jest to, jak instalacja pożarowa dowiaduje się, że w obiekcie pojawił się pożar. Istnieje na to kilka sposobów.

Ręczne ostrzegacze pożarowe — bardzo często źródło lub zalążek pożaru zostaje zauważony przez człowieka, który odpowiednim przyciskiem uruchamia cały system alarmowy i instalacje gaśnicze.

Systemy detekcji gazów — każdemu pożarowi towarzyszy ogień, w wyniku którego płoną różne materiały. Jednym ze skutków ubocznych jest dym zawierający różne gazy. Są one rozpoznawane przez systemy detekcji, które analizują skład powietrza i w razie przekroczenia dopuszczalnych norm, uruchamiają system. Rozwiązanie to pozwala na wczesne wykrycie pożaru.

Liniowa czujka dymu i czujka ciepła — kolejnym rozwiązaniem pozwalającym na wykrycie i zminimalizowanie skutków pożaru są czujki dymu, działające na podobnej zasadzie jak ww, wykrywając zadymienie lub wzrost temperatury.

Instalacje przeciwpożarowe to także systemy gaszenia

Kiedy już dowiedzieliśmy się jak systemy ostrzegania i identyfikowania pożarów działają, warto przejść do kolejnej funkcjonalności systemów ppoż. Jest nią możliwość gaszenia pożarów. Zanim na miejsce dotrze straż pożarna i rozpocznie się akcja gaśnicza, niekontrolowany pożar może w bardzo szybkim tempie się rozprzestrzeniać. Aby to utrudniać, a czasami wręcz uniemożliwić, stosuje się specjalne materiały niepalne, a także systemy gaszenia mgłą wodną. Mogą one na tyle spowolnić rozwój pożaru, aby odpowiednie służby miały czasu na podjęcie stosowanych działań. Gaszenie pożaru przez instalacje ppoż może również odbywać się z użyciem innych środków niż woda, np. specjalnych proszków i pian gaśniczych. Innym skutecznym sposobem gaszenia pożarów, szczególnie w pojedynczych pomieszczeniach, jest wypompowanie z nich powietrza i wytworzenie próżni. Wówczas pożar gaśnie samoczynnie — ogień do spalania potrzebuje tlenu. Więcej informacji na ten temat może przekazać serwis systemów ppoż.

Jakie systemy ppoż są najlepsze dla Twoich potrzeb?

Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia, że samodzielnie trudno jest zdecydować o wyborze najlepszych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Decyzja taka powinna być podejmowana w oparciu o konsultacje ze specjalistami, którzy przygotują projekt instalacji ppoż, najlepszy dla konkretnego miejsca, charakterystyki obiektu, technologii jego wykonania i stopnia ryzyka pożarowego, który w nim występuje. Firmy takie wykonują także montaż systemów ppoż.

