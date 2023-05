Jak działa zarządzanie funduszem inwestycyjnym?

Fundusz inwestycyjny jest czymś w rodzaju zbiorowego inwestowania – inwestuje pieniądze swoich klientów w instrumenty rynku kapitałowego. Prześledźmy ten proces na podstawie funduszu akcyjnego, bo jest to nieco bardziej spektakularne niż w wypadku funduszu obligacji.

Analiza rynku

Fundusze są zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a w każdym z nich istnieje zespół analityków, którego zadaniem jest wyszukiwanie atrakcyjnych spółek. Atrakcyjnych, czyli tych, które działają w dobrze rokujących branżach, mają dobre wyniki finansowe, solidne fundamenty i produkty lub usługi cieszące się zainteresowaniem dużej grupy klientów. Wyselekcjonowanie takich spółek jest pierwszym krokiem.

Drugim jest już bardzo dokładna analiza zarówno ekonomicznej sytuacji konkretnej spółki, jak i jej produktów, a także kadry menadżerskiej i jej sposobu zarządzania. Temu celowi służą między innymi konferencje organizowane dla inwestorów, ale przede wszystkim indywidualne rozmowy przeprowadzane przez analityków i zarządzających z najważniejszymi menadżerami konkretnych spółek. To najbardziej efektywny i dający najwięcej informacji sposób poznawania spółek, które znalazły się w orbicie zainteresowań Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W ten sposób poznaje się nie tylko plany spółek, jej możliwości dalszego rozwoju, ale również sposób myślenia kadry zarządzającej. Przykładem służy tu Caspar TFI S.A. – w jego ofercie są m.in. akcyjne fundusze Caspar Globalny i Caspar Akcji Europejskich – którego zarządzający odbywają w ciągu roku około pół tysiąca spotkań z przedstawicielami spółek notowanych na giełdach całego świata.

Wyszukiwanie obiecujących spółek

Jednym z fundamentów dobrej selekcji spółek jest perfekcyjna znajomość branży, w której one działają. To pozwala ocenić nie tylko ich kondycję ekonomiczną, ale również jej rynkowe szanse na najbliższą przyszłość. A to oznacza konieczność przeanalizowania również produktów lub usług oferowanych przez spółkę, możliwości ich rozwoju, popyt, a także szanse rozwoju i generowania zysków na tle konkurencyjnych podmiotów.

Taka selekcja jest istotna, bo pozwala zarządzającym inwestować pieniądze nie tylko w spółki już mające silną pozycję wśród inwestorów. Akcje takich spółek są z reguły drogie, a możliwości szybkiego wzrostu cen są ograniczone. A to ważne, bo inwestowanie w akcje jest właściwie „kupowaniem przyszłości”.

Przykładem znowu może służyć Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. gdzie w ostatnich latach Subfundusz Caspar Globalnych inwestuje w spółki energetyczne, bo zarządzający twierdzą, że to dobra inwestycja długoterminowa. I na poparcie tej tezy przytaczają bardzo charakterystyczny dowód – w ciągu roku statystyczny mieszkaniec Indii zużywa rocznie 1,1 baryłki ropy naftowej, podczas gdy statystyczny Amerykanin 20 baryłek ropy. Jeśli Indie, ale również kraje całej Azji Południowo-Wschodniej i Afryki chcą się rozwijać, a chcą, to niezbędnym tego elementem jest gwałtowny wzrost zużywania większej ilości energii, a więc surowców energetycznych.

Małe dają szansę na większe wzrosty

Aby na tym trendzie skorzystać fundusze mogą inwestować na przykład w firmy wydobywające ropę naftową, kupować akcje na przykład Aramco, Shell, British Petroleum… Ale można też inwestować na przykład w spółki posiadające flotyllę tankowców do przewozu ropy naftowej, firmy zajmujące się skraplaniem gazu lub będące właścicielami nabrzeży do przeładunku surowców energetycznych. Wzrost cen akcji takich spółek jest z reguły wyższy niż głównych graczy całego sektora, a to daje wyższe zyski inwestorom.

Selekcja jest podstawą. Później wystarczy już tylko kupić akcje spółek i stale śledzić rozwój firmy.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.