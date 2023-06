Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? Poradnik

Rozmowa o pracę wstępna to spotkanie między pracodawcą a potencjalnym kandydatem, mające na celu zapoznanie się i ocenę wzajemnej zgodności. Jest to okazja dla pracodawcy, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniu, umiejętnościach i motywacji kandydata, a także dla kandydata, aby poznać firmę i przedstawić swoje kompetencje. Wstępna rozmowa może obejmować pytania dotyczące historii zatrudnienia, osiągnięć zawodowych i oczekiwań co do przyszłej roli. To także moment, w którym obie strony mogą zadać pytania i ocenić, czy pasują do siebie.