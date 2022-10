Jak dobrać soczewki kontaktowe?

Rodzaje soczewek kontaktowych

Wybór odpowiednich soczewek kontaktowych z https://www.kontaktowe.pl/14-soczewki-kontaktowe zależy od kilku czynników. Oczywiście pierwszym jest rodzaj wady wzroku. Poza tym trzeba się również zdecydować, jak często będzie się chciało je nosić. Prawdziwym fenomenem są także kolorowe soczewki kontaktowe, które zmieniają barwę tęczówki, a często też kształt źrenicy, a to niewątpliwie przykuwa uwagę. Oczywiście użytkowanie szkieł wymaga także zakupu odpowiednich pojemników i preparatów, a także zachowania szczególnej higieny. To oczywiście dotyczy sytuacji, gdy wybiera się soczewki miesięczne, tygodniowe lub te przeznaczone na dłuższy czas. Przy jednodniowych sprawa jest prostsza, bo się je po prostu wyrzuca i nie wymagają pielęgnacji, więc taka opcja jest świetna i ekonomicznie uzasadniona, gdy z soczewek korzysta się okazjonalnie.

Kiedy sprawdzą się soczewki miesięczne?

Choć noszenie soczewek kontaktowych jest modne i wygodne, a w sklepach znaleźć można różnego rodzaju opcje, to warto pamiętać, że to lekarz powinien dobrać szkła. Poza tym jest szereg przeciwwskazań, a sam sposób zakładania i zdejmowania szkieł nie wszystkim odpowiada i nie każdy sobie radzi z tym zadaniem. Poza tym lekarz oceni wadę wzroku i do niej dopasuje soczewki jednodniowe czy miesięczne. Astygmatycy powinni nosić szkła toryczne, krótkowidze i dalekowidze wybierać soczewki sferyczne lub asferyczne, a ci, którzy mają problemy z widzeniem blisko lub daleko położonych obiektów, zdecydować się muszą na progresywne. Ten podział jest analogiczny jak w przypadku standardowych okularów. Różnicą jest to, że można się zdecydować na dogodny tryb noszenia oraz oczywiście wybierać soczewki kolorowe i zaskakiwać stylizacją.

Wygodne soczewki kontaktowe miesięczne

Ci, którzy decydują się nosić soczewki kontaktowe okazjonalnie, najczęściej sięgają po opcje jednodniowe. To też duża wygoda. Poza tym dostępne są też szkła kontaktowe dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne. Je trzeba codziennie zdejmować, przemywać specjalnym płynem, przechowywać w odpowiednich pojemnikach, a po danym okresie wymienić na nowe. Prawdziwą rewolucją stały się soczewki do ciągłego noszenia – tak zwane „day&night”. To wybór osób, które nie chcą ściągać szkieł, kładąc się spać. Te produkty są bezpieczne i przepuszczają odpowiednią ilość powietrza. Najczęściej przy ciągłym użytkowaniu można je nosić przez tydzień.

