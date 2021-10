Jak dobrać odpowiednie panele fotowoltaiczne do domu jednorodzinnego?

Co jako pierwsze? Wyliczenie mocy instalacji fotowoltaicznej

Decydując się na zainstalowanie fotowoltaiki na Śląsku trzeba na samym starcie dokonać kalkulacji ilości energii, którą zużywa twój dom. Do napisania wzoru na moc potrzebnej instalacji fotowoltaicznej potrzeba jedynie twojego ostatniego rachunku za prąd. Kwotę podaną na rachunku należy pomnożyć przez 12 miesięcy oraz przez cyfrę 2, która jest współczynnikiem uwzględniającym sposób, w jaki energia z fotowoltaiki jest rozliczana przez zakład energetyczny. Otrzymany wynik trzeba podzielić przez 1000 kWh, czyli produkcję roczną paneli skierowanych na południe. To, co otrzymamy jest wynikiem podanym w kWh i oznacza moc, którą muszą wytwarzać panele.

Fotowoltaika w zimie

Każdy wie, że zimą zużywa się więcej energii, szczególnie dlatego, że wcześnie robi się ciemno. Dlatego warto pamiętać, by przy wyliczaniu mocy instalacji fotowoltaicznej wziąć pod uwagę niuanse pór roku oraz pogodowe. Jeżeli chce się wyliczyć zużycie energii elektrycznej w zimie, należy przyjąć odrobinę inny wzór. W takim przypadku należy kwotę w złotówkach z rachunku za prąd pomnożyć razy 12 miesięcy, a także raz 2,1. Otrzymaną liczbę dzielimy przez produkcję roczną z kW i zostaje wyliczona moc instalacji fotowoltaicznej.

Fotowoltaika przy znanym rocznym zużyciu energii

Jeżeli masz domek jednorodzinny i zastanawiasz się nad tym jak prawidłowo i korzystnie wybrać panele fotowoltaiczne, możesz o tym zdecydować dokonując prostego obliczenia. Posiadając fakturę za energię elektryczną, powinna znajdować się na niej informacja dotycząca ile wynosi roczne zużycie energii. W takim przypadku wystarczy zużycie roczne w kWh pomnożyć razy 1,2, a na koniec podzielić przez produkcję roczną z kW. Natomiast jeżeli zależy nam na obliczeniu zużycia energii elektrycznej zimą, należy zastosować minimalnie inny wzór. Będzie on wtedy prezentował się następująco: zużycie roczne w kWh pomnożone razy 1,25 i podzielone przez produkcję roczną kW.

Dzięki tak prostym obliczeniom w bardzo prosty sposób można dobrać odpowiednią fotowoltaikę na Śląsku dla swojego domku jednorodzinnego. To odpowiedź, na pytanie jakiej to mocy instalację fotowoltaiczną potrzebujemy.