Jak dobrać naszyjnik do dekoltu?

Większość kobiet nosząc naszyjniki, sugeruje się jedynie tym, że przypadły im do gustu. I świetnie, jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych kwestii, należy jednak mieć na uwadze, że naszyjnik damski powinien być zawsze dopasowany do dekoltu. Źle dobrana biżuteria może na przykład wpadać za dekolt lub nie stworzy z ubiorem spójnej stylizacji. Czym więc należy się kierować, by wyglądać perfekcyjnie?

Dekolt w kształcie litery "V"

Dekolt w kształcie litery "V" nazywa się też dekoltem w serek czy szpic. Pięknie podkreśla biust, dodając kobiecie seksapilu. Warto do niego zakładać naszyjniki w takim samym kształcie lub nieco dłuższe przypominające literę "Y". Kobiety, które nie przepadają za długimi naszyjnikami, mogą zdecydować się na krótszy łańcuszek ze złota czy srebra, który będzie się kończył w okolicy obojczyków. Wówczas lepiej, by był dość delikatny z subtelną zawieszką. Alternatywą może być także choker, czyli wisiorek znajdujący się bardzo blisko szyi. W przypadku dość dużych wycięć w bluzce czy sukience dobrym pomysłem jest warstwowy, w miarę krótki naszyjnik składający się z kilku łańcuszków. Jeżeli chcesz podkreślić dekolt i przyciągnąć do niego uwagę, warto, aby zawieszka znalazła się tuż nad linią ubrania.

Staraj się dobierać łańcuszek, którego zawieszka nie znajdzie się na samym brzegu dekoltu: efekt może być mało estetyczny.

Jakie nosić naszyjniki do okrągłych dekoltów?

Okrągłe dekolty są chyba najpopularniejsze, szczególnie jeśli mowa o sweterkach czy bluzkach. Ich plusem jest to, że pozwalają nieco zaszaleć, jeśli chodzi o biżuterię. Można do nich zakładać duże złote naszyjniki damskie, krótkie kolie, łańcuszki z delikatnymi zawieszkami czy długie wisiorki. Naszyjniki w tym przypadku warto dobrać w zależności od tego, czy chcesz, by biżuteria odgrywała pierwsze skrzypce i zdominowała stylizację, czy wręcz przeciwnie - nieco ją wyciszyła i dodała nutki elegancji.

Jaka biżuteria pasuje do dekoltu typu "łódka"?

Dekolt w kształcie łódki jest często spotykany w sukienkach. Wówczas warto pokusić się o założenie łańcuszka ze złota. Doskonale sprawdzi się tu np. naszyjnik celebrytka. Kobiety, które chciałyby jednak optycznie wysmuklić swoją sylwetkę, mogą pokusić się o długie naszyjniki ozdobione koralikami czy kamieniami szlachetnymi.

Dekolt karo - jak dobrać modny naszyjnik?

Dekoltem karo nazywa się kwadratowe wycięcie na dekolcie. Poleca się go szczególnie tym paniom, które chciałyby odwrócić uwagę od dużego biustu i optycznie wysmuklić szyję. Warto zakładać do niego złote lub srebrne naszyjniki bogato zdobione, efektowne i wyraziste. Wiele takich modeli znajdziemy w ofercie Lilou, jak np. Łańcuch No.4 z zawieszką w kształcie miłorzębu japońskiego, który symbolizuje witalność i dostatek.

Dobierając naszyjniki do dekoltu karo, trzeba pamiętać, by zwracać uwagę na ich długość. Nie powinny nachodzić na ubranie, istotne jest to, by linia dekoltu została zachowana.

Panie, które nie przepadają za biżuterią większych rozmiarów, mogą wybrać choker, świetnie wpisujący się we współczesne trendy. Ciekawie prezentować się będzie w tym przypadku zarówno model z masą perłową, jak i z zawieszką na cienkiej tasiemce.

Jakie naszyjniki do hiszpanek i gorsetów?

W przypadku sukienki czy bluzki z odsłoniętymi ramionami należy pamiętać, że najlepiej prezentuje się efektowna biżuteria, jednak niezbyt długa. Ciekawą propozycją będą noszone tuż przy szyi chokery czy obroże, a jeśli potrzebny nam elegancki naszyjnik, to warto założyć klasyczną kolię z pereł, bądź wysadzaną kamieniami szlachetnymi.

Jeśli chcesz założyć kolczyki oraz pierścionki wówczas należy zrezygnować z naszyjnika bogato zdobionego na rzecz subtelnej celebrytki.

Jest też wyjątek, kiedy do hiszpanek można założyć długie naszyjniki. Dzieje się tak, jeśli sukienka jest w stylu hippisowskim lub boho, czyli ażurowa, zwiewna dopasowana do osobowości właścicielki. Wówczas warto wybrać dodatki, które mają osobisty charakter, mogą to być amulety, naszyjnik zrobiony lub ozdobiony ręcznie itp.

Czy zakładać naszyjniki damskie do golfów?

Dość często panuje przekonanie, że naszyjnik nie prezentuje się dobrze, jeśli masz na sobie golf. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Do takiego ubioru jak najbardziej można zakładać biżuterię. W przypadku takich stylizacji wybierz model z charakterem, wyrazisty, który nie będzie zlewał się z materiałem. Dobrą propozycją będą folkowe wzory, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. W przypadku golfów dobrana do nich biżuteria powinna być w kontrastowym kolorze, znacznie jaśniejsza lub ciemniejsza, przykładowo: czarnego doskonale nada się naszyjnik srebrny lub z białego złota.

Modne naszyjniki damskie do koszul z kołnierzykiem

Do koszul czy sukienek bądź bluzek z kołnierzykiem również warto zakładać naszyjniki. Ich dobór musi być jednak odpowiednio przemyślany. Jeśli nosisz rozpięty kołnierzyk, wówczas należy dobrać wisiorek taki, jak do dekoltu w kształcie litery "V". Z kolei w przypadku guzików zapiętych pod samą szyję warto wybrać naszyjnik srebrny lub złoty włożony pod kołnierzyk (jak krawat). Dobrym rozwiązaniem będą okrągłe wisiorki. Unikać należy bez wątpienia naszyjników cienkich, delikatnych, które mogłyby stać się niezauważalne na tle innych elementów biżuterii.

Jak dobrać naszyjniki do stylizacji? To warto wiedzieć

Dobrze dobrane naszyjniki mogą być wisienką na torcie każdego stroju. Wisiorki warto więc zakładać zarówno do codziennych stylizacji, jak i tych eleganckich. Istotne jest jednak to, by dopasować je do okazji. Na co dzień nie sprawdzą się zdobione eleganckie naszyjniki z dużymi kamieniami szlachetnymi. Z kolei bardzo delikatny naszyjnik założony do szykownej sukni może być niemalże niezauważony. Trzeba także pamiętać, że jeśli stawiamy na kolorową biżuterię, to musi ona współgrać z odcieniami sukienki czy spodni.