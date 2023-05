Instagram - jak wykorzystać jego możliwości?

Social media – potężne narzędzie w cyfrowym świecie Jak skutecznie prowadzić i rozwijać profil? Dane i statystyki na Instagramie – dlaczego warto je sprawdzać? Zaangażowanie odbiorców i nowi obserwujący

Regularnie sprawdzając statystyki publikowanych przez Ciebie materiałów, możesz dowiedzieć się wiele o swoich odbiorcach.

Wpływ social mediów na nasze codzienne życie jest bardzo mocno odczuwalny. Coraz większa ilość firm i przedsiębiorców opiera swoje działania marketingowe właśnie na social mediach, kształtując myślenie internautów z całego świata. Coraz więcej marek zauważa też potencjał tkwiący w wynajmowaniu popularnych osób (influencerów) do wypromowania swoich usług oraz produktów. Im większy wpływ ma dana osoba na internautów, im większą popularnością się cieszy, tym bardziej jest ona atrakcyjna dla firm i organizacji chcących wypromować daną ideę albo sprzedawać konkretne produkty. Zatrudnianie znanych influencerów to obecnie powszechna praktyka biznesowa.

Jak skutecznie prowadzić i rozwijać profil?

Jak prowadzić swoje konto na Instagramie? Jakie elementy wpływają na wizerunek marki na platformie społecznościowej? Musisz pamiętać, że obecność w social mediach wymaga cierpliwości i regularności. Profesjonalne, wysokiej jakości grafiki i kampanie reklamowe, jak również systematyczne publikowanie postów pomagają w rozwijaniu Twojego biznesu, jednak jest też szereg czynności, które można wykonać, aby samodzielnie przyspieszyć cały proces budowania popularności profilu na Instagramie. Jedna z nich to Instagram like – czerwone serduszka, które znajdują się obok postów publikowanych na platformie. Są odpowiedzialne za popularność filmów, zdjęć i wpisów.

Wiele osób postrzega je raczej jako suche statystyki, jednak przekazują one ważne informacje o popularności danych postów, a dane dotyczące ilości polubień wykorzystują duże firmy np. podczas zawarcia współpracy z influencerami. Duża ilość polubień będzie oznaczać, że potencjalnie można liczyć na większe zarobki, dlatego też lajki są niezwykle istotnym elementem dla rozwijania swojej firmy. Zakup Instagram like pomaga bardziej wypromować posty, a to z kolei przekłada się na większy ruch wokół naszego profilu. Algorytmy platformy odnotowują większą aktywność w postaci ilości wyświetleń, lajków, komentarzy i przyrostu obserwatorów.

Dane i statystyki na Instagramie – dlaczego warto je sprawdzać?



Sprawdzenie statystyk na Instagramie jest możliwe tylko na koncie profesjonalnym. Jeżeli budujesz markę i robisz to na koncie osobistym, najwyższa pora to zmienić! Konta profesjonalne dają o wiele więcej możliwości i nie chodzi tu tylko o statystyki. Zyskuje się też m.in. dostęp do dodatkowej skrzynki odbiorczej, można dodać przycisk do kontaktu, reklamować swoją twórczość, czy przypisać swoje konto do konkretnej, wybranej branży. Profil na Instagramie można zamienić w profesjonalne konto w każdej chwili. Sprawdzasz statystyki postów; wiesz, ile mają lajków i komentarzy oraz do jakiej liczby odbiorców trafiły. W ten sposób możesz dowiedzieć się, które treści były dla odbiorców najbardziej atrakcyjne. Można np. zaobserwować, jakie grafiki cieszą się największym powodzeniem i posty, o jakiej tematyce są najchętniej komentowane przez Twoich obserwatorów. Są to bez wątpienia cenne wskazówki! Poza interakcjami z postem w postaci polubień i komentarzy warto zwrócić uwagę, ile osób go zapisało. W ten sposób dowiesz się, jakie treści odbiorcy uważają za przydatne. Warto o tym pamiętać podczas tworzenia kolejnych postów. W statystykach warto sprawdzić także, które posty pomogły zdobyć nowych obserwujących. Oprócz tego w statystykach znajdziesz informacje dotyczące Twoich obserwujących. Można się dowiedzieć m.in. jaki procent obserwujących to mężczyźni, w jakim przedziale wiekowym się mieszczą i skąd pochodzą. Dzięki takim informacjom wiesz, czy skutecznie docierasz do swojej docelowej grupy odbiorców.

Zaangażowanie odbiorców i nowi obserwujący

W rozwoju naszego profilu oprócz lajków pomagają także nowi obserwujący na Instagramie. Firmy lubią współpracować z osobami mającymi wielu obserwujących, dlatego coraz influencerów decyduje się na kupno usługi followers na Instagramie. Jest to usługa polegająca na zwiększeniu ilości użytkowników, którzy obserwują nasz profil. Wszystkie profile na platformie (również te prywatne) mają publiczną ilość obserwujących, co sprawia, że można bardzo ławo i szybko porównać zasięg z kontami innych użytkowników Instagrama. Dla dużej ilości internautów i firm to właśnie obserwacje na Instagramie są najważniejszym czynnikiem w budowaniu konta.

Followersi na profilach nie są wyłącznie elementem wizerunkowym, który ukazuje sukces danego konta. Dane dotyczące obserwujących profil, oraz komentarze, ilość wyświetleń i lajków pomagają utrzymywać popularność i przyciągać do siebie nowych odbiorców. Platforma premiuje najbardziej aktywnych użytkowników – zapewnia im zwiększony zasięg postów i przyczynia się do zdobycia nowych obserwujących!