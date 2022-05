InPost wstrzymał paczkę? Co zrobić, gdy dostaniesz podejrzanego SMS-a

Wiadomość informuje o zatrzymaniu paczki z tytułu niedopłaty. Żeby móc ją odebrać, należy uregulować płatność w wysokości 1.99 zł. W SMS-ie znajduje się link, który przekierowuje do podrobionej strony firmy kurierskiej InPost, gdzie należy wypełnić formularz. W ten sposób przestępcy najpierw wyłudzają numer telefonu, a w następnych krokach również dane logowania do Banku, a nawet numer PESEL. Podając dane oszustom, możesz pożegnać się ze swoimi oszczędnościami.

Chociaż atak jest znany od ponad roku, to do CyberRescue, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, od tygodnia zaczęła zgłaszać się dziesiątki oszukanych klientów. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, ofiary ataku, podając swoje dane logowania do banku, mogły stracić pieniądze z konta bankowego.

Wszystko z powodu wysokiego prawdopodobieństwa, że odbiorca wiadomości, akurat czeka na zamówienie. Dlatego ten atak jest tak chętnie wykorzystywany przez przestępców.

Co zrobić, gdy dostaniesz podejrzanego SMS-a?

Przede wszystkim nie należy nie panikować. Eksperci CyberRescue radzą stosować się do 3 poniższych zasad, aby zminimalizować ryzyko zostania oszukanym:

1) Nigdy nie klikaj w linki, jeżeli nie znasz ich źródła pochodzenia. 2) Nie podawaj swoich danych osobowych na stronach, gdy nie masz pewności, że jest ona wiarygodna 3) Zawsze dodawaj numery, z których przychodzą podejrzane wiadomości, do listy zablokowanych kontaktów.





- Jeżeli zdarzyło się, że podaliśmy swoje dane logowania do bankowości na fałszywej stronie, natychmiast zgłośmy ten incydent do Banku - dodaje Marlena Mierzejewska z CyberRescue. - Najważniejsza jest szybka reakcja, dzięki temu pracownik Banku będzie mógł zareagować i pomóc w zmianie haseł dostępowych, a nawet jeśli będzie taka potrzeba - zablokuje zagrożone rachunki.