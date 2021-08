Ile zarabia pracownik szeregowy w IT? Nawet 6500 zł

Mimo że ogólnopolska mediana zarobków wynosi 5.100,00 zł brutto, pracownicy szeregowi zarabiają o 1.407,00 zł brutto mniej (3.693,00 zł brutto) - tak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak&Sedlak za 2020 rok (grupa 19 tys. pracowników szeregowych z różnych branż). Aż 25% najniżej wynagradzanych otrzymuje mniej niż 3.056,00 zł, a 10% - mniej niż 2.700,00 zł. Jednocześnie są osoby, które zarabiają zdecydowanie więcej - 25% otrzymuje pensję wyższą niż 4.585,00 zł, a 10% - ponad 5.985,00 zł. Kim są ci, którzy zarabiają najlepiej?

Kim jest najlepiej zarabiający pracownik szeregowy w Polsce?

Prym wiodą nowe technologie, czyli sektor IT, gdzie takie osoby mogą otrzymać pensję nawet na poziomie 6.500,00 zł brutto.

- Pracownik szeregowy w branży IT to tak naprawdę “junior”, czyli osoba z najmniejszym doświadczeniem, która dopiero rozpoczyna swoją karierę w tym zawodzie – mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com. Jak podkreśla, z badań wynika, że to właśnie w IT pracownicy szeregowi zarabiają najwięcej, zarówno w grupie najwyżej – 6.500,00 zł brutto, jak i najniżej wynagradzanych – 3.720,00 zł brutto (różnica 2.780,00 zł).

Wynagrodzenia najwyżej i najniżej wynagradzanych pracowników szeregowych w różnych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Źródło: Sedlak&Sedlak

Co więcej, wśród osób, które interesują się nauką programowania, pojawia się wielu specjalistów z innych branż, którzy podejmują decyzję o przekwalifikowaniu.

- I to nawet kosztem pewnej degradacji, jeśli chodzi o stanowisko. W poprzednich firmach mieli już ugruntowaną pozycję, ale bez możliwości dalszego rozwoju. Wybierają więc IT z pełną świadomością, że na początku będą tam juniorami, czyli właśnie pracownikami szeregowymi, ale zarazem zyskają szansę na szybki awans i podwyżkę - wyjaśnia Magdalena Rogóż.

Z badań Kodilla.com wynika ponadto, że czas potrzebny do uzyskania awansu w branży IT w ostatnich latach bardzo mocno się skrócił. Analiza 1919 profili zawodowych programistów na LinkedIn pokazała, że programiści, którzy zaczynali w latach 90., potrzebowali aż 11 lat na to, by zostać seniorem. Dziś wystarczy na to średnio 5 lat, a niektórzy awans dostają nawet po 2 latach.

Które specjalizacje w IT są najlepiej opłacane?

Tymczasem zarobki w branży nowych technologii dla osób z doświadczeniem szybują w górę. Architekt danych, data engineer, mobile developer, cyber security engineer i Java Developer - te specjalizacje należą do absolutnej czołówki specjalistów poszukiwanych przez firmy IT. Jak wynika z analizy Kodilla.com i Devire, kandydaci w IT uczestniczą w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie i otrzymują nawet po 3-4 oferty od różnych firm, które podbijają stawki.

W okresie wiosna 2020 - wiosna 2021 najbardziej wzrosły pensje dla Data Engineera z 17.000,00 zł do 24.000,00 zł brutto - 41% wzrostu; Incydent / Problem Managera 17.000,00 zł do 22.500,00 zł brutto - 32% wzrostu oraz Mobile Developera 18.000,00 zł do 23.000,00 zł brutto - 28 % wzrostu. Na wysokim poziomie są nadal także zarobki Java Developerów - 20.000,00 zł do 21.000,00 zł brutto - 5% wzrostu, jeszcze lepiej wynagradzani są architekci danych (nawet 26.000,00 zł brutto na UoP).

Najlepsze zarobki w województwie mazowieckim

Eksperci z Kodilla.com sprawdzili, w jakich jeszcze branżach pracownicy szeregowi mają szansę zarobić najwięcej. Tuż obok IT znalazła się bankowość - 5.200,00 zł brutto i energetyka - 5.086,00 zł brutto. Dobre pensje są także w takich branżach, jak telekomunikacja, przemysł ciężki oraz transport i logistyka.

Najsłabiej pod tym względem mają się kultura i sztuka (dolna granica widełek to 2.850,00 zł), handel, usługi dla ludności oraz szkolnictwo.

Jeśli chodzi o lokalizację, największe wypłaty otrzymują pracownicy szeregowi zatrudnieni w województwie mazowieckim. Różnica pomiędzy najwyżej a najniżej zarabiającymi wynosi tu 1.788,00 zł (5.053,00 w stosunku do 3.264,00 zł brutto). Najmniej zarabiają pracownicy szeregowi w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim - mowa o kwotach nawet poniżej 3.000,00 zł.

Źródło: Sedlak&Sedlak