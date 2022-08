Ile kosztuje strona internetowa dla firmy?

Ile kosztuje strona www?

Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że koszt wykonania strony internetowej jest uzależniony od wielu czynników, dlatego może być naprawdę różny. Wiele też zależy od tego, jakie masz wymagania czy po prostu życzenia. Jednak najprostsza witryna typu one page to zazwyczaj koszt ok. 2000 zł netto. Zyskasz wtedy prostą stronę, która idealnie nadaje się do krótkiej prezentacji oferty i samej firmy – bardzo często ma formę internetowej wizytówki. Zależy Ci na bardziej rozbudowanej opcji? Wówczas musisz przygotować nieco więcej środków w swoim budżecie, czyli ok. 3000 zł netto. Jednak dzięki temu otrzymasz witrynę z kilkoma podstronami, co pozwala na szersze przedstawienie oferty. Poza tym taka witryna jest dużo łatwiejsza do pozycjonowania.

Możesz też zdecydować się na stronę www zrobioną na zamówienie, a wtedy jest maksymalnie dostosowana do Twoich wymagań, branży, rodzaju działalności czy po prostu do potrzeb klientów. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku nie ma górnej granicy cenowej, ponieważ kwota jest indywidualnie ustalana.

Jeśli zależy Ci na promocji strony, to ciekawym rozwiązaniem jest strona z zakładką blog. Wtedy witryna ma nie tylko kilka podstron, ale przede wszystkim pozwala na pisanie artykułów. Koszt takiego serwisu to mniej więcej 4000 zł netto.

Od czego zależy cena strony internetowej?

Agencja Interaktywna Zdobywcy Sieci cenę strony internetowej dzieli na 4 elementy:

1. Wykonawca strony www

Do dyspozycji masz naprawdę sporo firm, które zajmują się tworzeniem stron internetowych, a ich staż, doświadczenie oraz rozbudowane portfolio mają ogromny wpływ na ostateczną cenę. Jeśli chcesz zaoszczędzić, jesteś zdecydowany na prostą witrynę i nie zależy Ci na szybkiej realizacji, to możesz zdecydować się na usługi freelancera. Jednak dużo popularniejsze są agencje interaktywne, ponieważ tam cały sztab wykwalifikowanych osób dba o jakość strony. Poza tym to też większe bezpieczeństwo i pewność, że zamówienie zostanie zrealizowane. Przygotuj się jednak na nieco wyższą kwotę, jaką zapłacisz właśnie w przypadku profesjonalnej agencji.

2. Rodzaj strony

Tak naprawdę to właśnie rodzaj strony ma największy wpływ na to, ile kosztuje strona internetowa dla firmy. W końcu im bardziej rozbudowana witryna tym wymaga więcej pracy, zaangażowania i czasu – to wszystko decyduje o wzroście lub obniżce ceny. Czy wiesz, jakie typy stron masz do dyspozycji? Największą popularnością cieszy się witryna z kilkoma podstronami, ponieważ jest estetyczna, ułatwia nawigację i pozycjonowanie. Do wyboru masz również:

blog,

wizytówka,

one page,

landing page,

strona e-learningowa,

strona internetowa z dużą liczbą podstron,

witryna z katalogiem produktów,

strona www z blogiem,

strona www ze sklepem.

3. Stopień rozbudowania witryny

Chcesz, żeby na stronie pojawiły się jedynie podstawowe informacje typu dane kontaktowe, krótka notka o nas oraz ogólnie opisana oferta? W takim razie z pewnością zapłacisz mniej za nową witrynę. W końcu taka strona jest dużo prostsza. Inaczej jest w przypadku bardziej rozbudowanych witryn bądź tych z blogiem czy sklepem. Wtedy potrzeba jeszcze więcej pracy, żeby zadbać o spójny wygląd, zbudować stronę, dodać treści i wszystkie niezbędne funkcjonalności. Bardzo często wymaga to również zaangażowania liczniejszego zespołu. Oczywiście ma to też swoje odzwierciedlenie w ostatecznej cenie. Po prostu stopień rozbudowania witryny zawsze będzie miał wpływ na kwotę, jaką zapłacisz za stronę. Jednocześnie kilka dodatkowych podstron może przynieść Ci wymierne korzyści w postaci np. szybszego zdobycia nowych klientów i poprawy funkcjonalności witryny.

4. Czas realizacji

Kolejnym czynnikiem wpływającym na to, ile kosztuje strona internetowa dla firmy, jest czas potrzebny na jej wykonanie. W tym przypadku znów konieczne jest wzięcie pod uwagę stopień rozbudowania witryny. Pamiętaj, że im więcej podstron czy bardziej skomplikowanych funkcjonalności ma mieć witryna, tym na pewno wymaga to większej ilości czasu. W konsekwencji musisz przygotować się na nieco wyższą cenę. Szczególnie zwróć na to uwagę, jeśli zależy Ci na indywidualnie przygotowanej stronie internetowej. Wykonanie jej od podstaw to naprawdę wiele dni pracy – tym bardziej, gdy ma mieć jeszcze sklep lub blog.

Jakie są dodatkowe koszty prowadzenia witryny internetowej?

Na pewno zainteresuje Cię nie tylko to, jaki jest dokładny koszt wykonania strony, ale również, ile zapłacisz za jej prowadzenie. Bardzo często witryny są tworzone w oparciu o system zarządzania treścią WordPress. Wówczas nie musisz płacić miesięcznego abonamentu, co pozwala Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jednak przygotuj się na inne wydatki. Dotyczy to przede wszystkim przedłużenia licencji hostingu i domeny. Dlatego przy wyborze zwróć uwagę na to, ile kosztuje ich odnowienie po roku użytkowania.

Zazwyczaj koszty domeny wahają się od 30 do 150 zł za rok. Jeśli chodzi o hosting, to musisz przygotować się na nieco większy wydatek w granicy 70-400 zł rocznie. Konkretna cena zależy od tego, jak duża ma być Twoja strona, ile miejsca potrzebujesz i ile osób może odwiedzać witrynę.