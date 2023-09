Idealne meble do salonu - rozkładana kanapa czy narożnik?

Pokój dzienny z miejscem do spania dla gości

Salon jest pomieszczeniem ogólnodostępnym, w którym toczy się codzienne życie domowników. Zazwyczaj bywa urządzony klasycznie, czyli kanapa, fotele, stół, krzesła, ewentualnie komoda i szafki RTV. Jeśli jednak komuś zależy na tym, aby w pokoju dziennym móc przenocować gości, warto postawić na funkcjonalne, łatwe w czyszczeniu meble tapicerowane. Idealnym przykładem są tanie kanapy rozkładane pełniące funkcję wypoczynku, a na noc zmieniające się w wygodne łóżko.

Rozkładane kanapy świetnie sprawdzą się w niewielkich salonach, a także w mieszkaniach, w których brakuje miejsca. Połączenie pokoju dziennego z pokojem dla gości jest bardzo dobrym sposobem na to, aby zorganizować przestrzeń do oglądania TV, grania w gry, wspólnego spożywania posiłków, jednocześnie zapewniając przybyłym gościom miejsce do spania.

Salon z prawdziwego zdarzenia

Osoby, którym marzy się duża, otwarta przestrzeń typowo salonowa, z pewnością zainteresują się porządnymi meblami o współczesnym, prostym designie. Duże narożniki w stylu skandynawskim znakomicie sprawdzą się w takich wnętrzach, ponieważ nie tylko prezentują się bardzo efektownie, ale są również najważniejszym elementem wyposażenia pokoju dziennego, szczególnie jeśli domownicy nie zamierzają łączyć go z sypialnią dla gości.

Z uwagi na prostą formę, brak przesadzonych zdobień oraz stonowaną kolorystykę takie narożniki rewelacyjnie wpisują się w styl minimalistyczny, który od jakiegoś już czasu jest w trendach. Dzięki temu można je łączyć właściwie z każdą inną stylistyką, co pomoże stworzyć oryginalne, nietuzinkowe aranżacje.

Meble tapicerowane do każdego salonu

Pokój dzienny najlepiej urządzić tak, aby czuć się w nim swobodnie i mieć przestrzeń do wypoczynku bądź rozrywki. W zależności od potrzeb domowników można go wyposażyć w wielofunkcyjne meble albo zdecydować się na te klasyczne. Rozkładane kanapy są dodatkowym miejscem do spania, dlatego najczęściej wybierają je osoby lub rodziny chętnie przyjmujące gości bądź szukające praktycznych rozwiązań przy niedużej powierzchni mieszkalnej. Narożniki natomiast traktowane są jako meble salonowe w pokojach, gdzie można sobie pozwolić na urządzenie przestronnego wnętrza.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera