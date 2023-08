IBM uruchomił nowy generatywny model kodu AI, który ma zmienić sposób, w jaki przekształcany jest stary kod w nowoczesne rozwiązania

Watsonx Code Assistant for Z ma na celu refaktoryzację, transformację i walidację kodu COBOL, co ma przyspieszyć czas dostarczenia wartości w kluczowych projektach modernizacji na platformie IBM Z. Model języka produktu opiera się na 20 miliardach parametrów i ma wiedzę na temat 115 języków programowania, ucząc się z 1,5 biliona tokenów.

Rezultat kodu Java z watsonx Code Assistant for Z będzie zorientowany obiektowo, a IBM projektuje to rozwiązanie tak, aby było zoptymalizowane do współpracy z resztą aplikacji COBOL, z takimi systemami jak CICS, IMS, DB2 i inne środowiska z/OS.



Java na platformie Z ma być zoptymalizowana pod względem wydajności w porównaniu z platformą x86, a integracja z innymi technologiami IBM będzie kluczowa.

Opisywane narzędzie IBM będzie dostępne w czwartym kwartale 2023 r. i ma być nowym dodatkiem do rodziny produktów watsonx Code Assistant, integrując się z innymi produktami, takimi jak IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.

Zastosowanie watsonx Code Assistant for Z w biznesie i technologii

Według raportu Gartnera z 2023 roku, do 2028 roku współpraca ludzi i asystentów AI może skrócić czas potrzebny na zadania kodowania o 30%.

Watsonx Code Assistant for Z ma pomóc firmom w wykorzystaniu generative AI do przyspieszenia modernizacji aplikacji mainframe, z zachowaniem właściwości takich jak wydajność, bezpieczeństwo i odporność na awarie IBM Z. W porównaniu z innymi podejściami, takimi jak przepisywanie całego kodu na Java lub migracja do chmury publicznej, watsonx Code Assistant for Z ma według IBM oferować łatwiejsze przekształcenie kodu COBOL w dobrze zaprojektowany kod Java, zachowując jednocześnie optymalizację i jakość.

Zdaniem przedstawicieli firmy narzędzie powinno przyspieszyć rozwój kodu, zwiększyć produktywność deweloperów i rozszerzyć dostęp do szerszego grona specjalistów IT. Watsonx Code Assistant for Z ma również na celu zarządzanie całkowitym kosztem, złożonością i ryzykiem inicjatyw modernizacji, w tym tłumaczenia i optymalizacji kodu na platformie IBM Z.

Sztuczna inteligencja wspierana przez watsonx ma być kluczowa w procesie modernizacji, umożliwiając bardziej skuteczną ocenę, aktualizację, walidację i testowanie odpowiedniego kodu. IBM zamierza wykorzystać watsonx Code Assistant for Z do celowanej i zoptymalizowanej konwersji kodu, przyspieszenia wejścia na rynek i poszerzenia puli umiejętności, zachowując jednocześnie wydajność, odporność i bezpieczeństwo właściwe dla IBM Z.

Watsonx Code Assistant for Z ma zastosowanie w kluczowych branżach takich jak bankowość, ubezpieczenia, opieka zdrowotna i rząd, co jest wsparciem w ramach głębokich kompetencji IBM Consulting.