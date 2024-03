HONOR przedstawił interfejs oparty na intencjach użytkowników

MagicOS 8.0 oferuje również funkcję Magic Portal, która pozwala użytkownikom płynnie przełączać się między aplikacjami i uzyskiwać dostęp do usług za pomocą jednego przeciągnięcia. Obsługuje ona 100 najważniejszych aplikacji.

Sztuczna inteligencja na poziomie platformy i LLM umożliwiają marce HONOR płynne łączenie urządzeń AI, takich jak komputery czy smartfony, w codziennym życiu użytkowników, tym samym rozumiejąc ich intencje i przewidując ich potrzeby" - powiedział Zhao. Prezes HONOR Device Co., Ltd. dodał też, że im bardziej konsumenci angażują się w korzystanie z urządzenia, tym bardziej staje się ono dostosowane do ich potrzeb i pomocne - powiedział George Zhao, prezes HONOR Device Co. Ltd., podkreślając zaangażowanie firmy HONOR w rozwój urządzeń AI.