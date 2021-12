Hale stalowe - co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania obiektu?

Hale stalowe stają się z roku na rok coraz popularniejsze. Wynika to z faktu, że są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych budynków murowanych – powstają w krótszym czasie, od razu po zakończeniu prac mogą być użytkowane, a ich budowa jest zdecydowanie tańsza. Jednocześnie produkcja hal stalowych daje ogromne możliwości zarówno jeżeli chodzi o adaptację przestrzeni w obiekcie do potrzeb inwestora, jak i o jego ewentualną rozbudowę w przyszłości. Trzeba tylko pamiętać, że budynek powinien spełniać wszelkie normy dotyczące bezpieczeństwa.

Aspekty techniczne wpływające na bezpieczeństwo

Chodzi przede wszystkim o warunki techniczne opisywane w rozporządzeniu ministra infrastruktury i określane przez prawo budowlane. Jednocześnie konstruktorzy muszą bazować nie tylko na polskich normach, lecz także na europejskich, czyli Eurokodach. Przy projektowaniu hal stalowych stosuje się Eurokody 0, 1, 3 i 7.

Producent hal stalowych powinien uwzględnić charakterystykę pracy hali oraz warunki gruntowe, dopasowując parametry techniczne do tych kryteriów. Należy dokładnie obliczyć współczynniki bezpieczeństwa dla oddziaływań i dostosować wytrzymałość materiałów do rodzaju projektowanego budynku, ponieważ jakikolwiek błąd na etapie projektu może doprowadzić wręcz do zniszczenia obiektu.

Trzeba równocześnie pamiętać, że wpływ na bezpieczeństwo pracy w obiekcie mają nie tylko elementy konstrukcyjne hali stalowej, lecz także stosowanie się do zapisów z projektu montażu. Mowa m.in. o kontrolowaniu stanu technicznego hali, wykonywaniu przeglądów okresowych oraz sprawdzaniu obciążeń działających na konstrukcję – np. warstwy śniegu – i usuwaniu ich w razie potrzeby.

Bezpieczeństwo pożarowe hal stalowych

Bardzo ważne jest również spełnienie warunków związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Budowa hali stalowej powinna uwzględniać elementy wpływające na ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ognia, wyjścia ewakuacyjne umożliwiające opuszczenie obiektu oraz zapewniać nośność konstrukcji przez określony czas. Obecnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego stosuje się powłoki przeciwpożarowe nakładane natryskowo bezpośrednio na konstrukcję. Podnosi to nieco koszt hali stalowej, ale pozwala na uzyskanie odporności ogniowej na poziomie 4h.

Odporność antykorozyjna obiektu

Bezpieczna hala stalowa to również taka, która ma odpowiednią ochronę antykorozyjną. Jeżeli w obiekcie pojawią się ogniska korozji, może to znacząco wpłynąć na trwałość konstrukcji, dlatego tak istotne jest zrobienie wszystkiego, żeby uniknąć tego problemu. W tym celu stosuje się powłoki malarskie składające się z kilku warstw.