Haft diamentowy, czyli prosty sposób na artystyczną satysfakcję

Haftowanie obrazu diamencikami

Diamentowa mozaika, zwana też haftem diamentowym, łączy w sobie to, co lubisz w układaniu, z tym, co utożsamiasz z artyzmem. Poprzez przyklejanie – „haftowanie” – drobnych jak soczewica diamencików krok po kroku zbliżasz się do efektu w postaci gotowego obrazu.

Jak to dokładnie wygląda?

Wyciągasz podobrazie z nadrukowanym wzorem. Zobaczysz, że pokrywa go klejąca warstwa przykryta folią. Zostaw folię, oderwij tylko kawałek – wtedy klej nie wyschnie, a Ty pracujesz w swoim tempie. Szykujesz kryształki (diamenciki), pogrupowane i podpisane, więc omijasz problem z doborem kolorów. Bierzesz pęsetę i aplikator do nanoszenia diamencików na płótno – dzięki nim „haftujesz” precyzyjnie. Spoglądasz na schemat, który Cię prowadzi do celu. Zatapiasz się w relaksującej pracy twórczej.

To proste zajęcie, które nie wymaga ani zdolności, ani specjalistycznej wiedzy przenosi Cię do świata sztuki – świata, który nie musi być daleki, który wcale nie należy do „wybrańców”, bo każdy może uczestniczyć w jakimś akcie twórczym.

Kontakt ze sztuką, relaks i inne wartości

Współczesny świat oferuje wiele dobrodziejstw, ale jednocześnie wymaga od człowieka ogromnych nakładów energii, koncentracji, uważności, odporności na stres. Chaos i szybki postęp wypalają siły i zasoby ludzkiego organizmu. Jak sobie z tym radzić? Ratunkiem są zajęcia, które sprowadzą choć na chwilę ciało i umysł do równowagi.

Kontakt ze sztuką od zawsze miał działanie terapeutyczne. Świadczy o tym fakt, że świat artystyczny (na różnych poziomach i w różnych dziedzinach) trwa nieustannie od prehistorii aż do dziś. Niektórzy od tego odchodzą, bo się boją, że nie mają talentu, że nie potrafią.

Czy Ciebie to dotyczy?





Zupełnie niepotrzebnie rezygnujesz – na szczęście z haftem diamentowym ta wymówka odpada. A zobacz, co zyskasz:

Zupełnie naturalnie wejdziesz w stan skupienia.

Wyciszysz się, uspokoisz emocje, nadmierne pobudzenie, niepotrzebne nerwy, nabierzesz dystansu do trudnych spraw.

Uwolnisz się od napięcia, poczujesz, jak bardzo stres i nawyki spięły Twoje mięśnie, w końcu wyluzujesz.

Poćwiczysz mimochodem i przyjemnie ważne umiejętności: spostrzegania wzrokowego, małej motoryki, koordynację wzrokowo-ruchową – zrobisz sobie artystyczny trening mózgu.

Wzmocnisz samoocenę, nabierzesz pewności siebie, bo widzisz, że Twój czas i wkład pracy w tworzenie obrazu procentuje.

Diamentowa mozaika dla siebie i dla kogoś

Spełnij swoje artystyczne marzenia. Sprawdź, jak to jest poczuć się twórcą, jak działa „haftowanie” obrazu. Popatrz z dumą i satysfakcją na ukończone obrazy. Nie zostawisz tego dla siebie, to pewne, bo właśnie tak działa radość twórcza – człowiek chce się nią dzielić.

A przecież haft diamentowy nadaje się na prezent nie gorzej niż kwiaty, biżuteria czy książka. Z zestawem mozaikowym dajesz – pamiętasz? – relaks, lepszą samoocenę, odstresowanie i kontakt ze sztuką. W sam raz dla bliskiej osoby, prawda? Tym bardziej, że wybór obrazów u Artonly (portrety ludzi, zwierząt, pejzaże, słynne dzieła) jest spory, więc możesz dopasować do upodobań danej osoby.

Po więcej artystycznych inspiracji zapraszamy na stronę: https://www.artonly.pl/