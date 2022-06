GTX czy RTX - czym różnią się karty graficzne nVidia?

Karta graficzna - jeden z najważniejszych podzespołów komputera

Karta graficzna to jeden z najważniejszych podzespołów komputera. Ma on ogromny wpływ na wydajność w trakcie korzystania z zaawansowanych aplikacji i programów oraz grania w gry komputerowe. Właściwie dobrana moc karty graficznej powoduje, że możemy cieszyć się rozgrywką bez obaw o spadki FPS-ów czy inne problemy wynikające ze zbyt małej pamięci karty.

Absolutnym liderem na rynku kart graficznych od lat pozostaje firma nVidia. Nie ma zatem się co dziwić, że najpopularniejsze na rynku są karty GeForce GTX oraz GeForce RTX. Czym różnią się poszczególne linie kart?

GTX a RTX - najważniejsze różnice pomiędzy kartami nVidia

Jaka jest różnica pomiędzy kartami graficznymi z linii GTX oraz RTX? Karty z serii RTX to nowsza linia kart, w której znalazły zastosowanie najnowocześniejsze technologie w zakresie przetwarzania obrazu. Ten typ kart wykorzystuje się do tak zwanego ray-tracingu, czyli "śledzenia promieni". Jest to metoda polegająca na analizie wyświetlanych w grze promieni światła docierających do użytkownika. Docieranie może mieć formę pośrednią lub bezpośrednią, np. za pomocą załamań światła czy odbić.

Niewątpliwym atutem ray-tracingu jest realistyczność. Doznania wizualne, z którymi mają do czynienia gracze korzystający ze sprzętów z kartami RTX, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. Możemy cieszyć się niezwykle realistycznymi odbiciami deszczu, który spływa z dachów budynków czy promieniami słońca. W kartach RTX stosuje się także innowacje techniczne typu DLSS oraz szereg funkcji przydatnych osobom, które zajmują się transmitowaniem rozgrywek w internecie.

W kartach RTX wykorzystano również rdzenie Tensor, które wcześniej były stosowane wyłącznie w kartach graficznych dla profesjonalistów. Rdzenie te wykorzystują technologię uczenia maszynowego, co ma zapewnić jak najlepsze i najsprawniejsze wygładzanie krawędzi w grach. Polega to na tym, że na początku sztuczna inteligencja "uczy się", w jaki sposób należy to robić, a następnie stosowne instrukcje są przesyłane do rdzeni Tensor, które odpowiadają za realizację tego zadania. Według przedstawicieli nVidia ma to powodować wzrost wydajności gry nawet o kilkadziesiąt procent.

Jest jednak druga strona medalu. Mianowicie: karty RTX pobierają stosunkowo dużo energii oraz są droższe od kart GTX. Karty typu GTX są pozbawione funkcji ray-tracing, jednak na ich korzyść przemawia niższe zużycie energii oraz mniejszy koszt zakupu.

Co wybrać: GTX czy RTX?

W przypadku, gdy zamierzamy kupić w najbliższej przyszłości zaopatrzyć się w nową kartę graficzną, warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby. Mimo iż karty RTX są oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, trzeba pamiętać o tym, że są one stosunkowo drogie. Ponadto jeśli nie będziemy grać w bardzo wymagające gry i nie zależy nam na uzyskaniu "efektu wow" w postaci ray-tracingu i nVidia DLSS, wówczas z pewnością możemy zdecydować się na zakup starszego modelu GTX, np. GTX 1650.

Gdy zakupimy już kartę graficzną do swojego urządzenia, warto pomyśleć także o reszcie ekwipunku. Na naszej liście powinny się znaleźć torba na laptopa, myszka gamingowa, podkładka pod mysz czy słuchawki. Wówczas przyjemność z rozgrywek będzie jeszcze większa.