Grupa Pracuj przejmuje softgarden, jednego z liderów HR Tech w Niemczech

Przejęcie jednego z liderów rynku w Niemczech oznacza wzmocnienie Grupy Pracuj w roli wiodącego podmiotu sektora HR Tech w Europie Środkowej i Wschodniej. softgarden, poza kluczową pozycją na rodzimym rynku, rozwija swoje struktury na pozostałych rynkach obszaru DACH i ma potencjał wzrostu w innych krajach europejskich. Akwizycja niemieckiego lidera oznacza dalszą konsekwentną rozbudowę cyfrowego ekosystemu technologii dla HR, który tworzy Grupa Pracuj. Składają się na niego obecnie serwisy rekrutacyjne: Pracuj.pl, the:protocol, Dryg.pl i Robota.ua oraz systemy wsparcia pracodawców w rekrutacji i rozwoju pracowników, oparte o model SaaS (eng. Software as a Service): eRecruiter oraz platforma benefitowa Worksmile.

Nasze doświadczenia w ekspansji zagranicznej pokazują, że kluczowe jest wejście we współpracę z lokalnym liderem, który ma dodatkowo sprawną i zaangażowaną kadrę zarządzającą. softgarden spełnia oba te kryteria. To jeden z największych graczy w Niemczech, działający także w innych krajach europejskich i notujący rokroczne wzrosty. Inwestując w nową spółkę, z solidną bazą klientów, skutecznym zespołem zarządzającym i bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi, wchodzimy natychmiast do pierwszej ligi w obszarze wsparcia innowacyjnej rekrutacji w Niemczech, z dużym potencjałem do dalszych wzrostów, a także do skalowania biznesu na inne rynki – komentuje Przemysław Gacek, Prezes Zarządu Grupy Pracuj.