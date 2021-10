Grasz online? Oto jak możesz uniknąć ataku cyberprzestępców

Nie reaguj na zachęty do podjęcia nieoczekiwanych działań

Przede wszystkim zwracaj szczególną uwagę na wszystkie wiadomości, w których oczekuje się od ciebie podjęcia działań, takich jak pobranie pliku, czy nawet kliknięcie w hiperłącze. Podobnie jak przy atakach typu phishing, czyli podszywania się przez cyberprzestępcę pod inną osobę lub instytucję, ktoś może próbować skłonić ciebie do zainfekowania twojego komputera. Dlatego jeśli wiadomość wydaje się dziwaczna lub zbyt nieprawdopodobna to najlepiej ją zignoruj.

Uważnie monitoruj transakcje w grach

Szereg gier online posiada swoją własną ekonomię, w której gracze mogą wymieniać, kupować i sprzedawać wirtualne dobra. Takie gry stanowią dobry cel ataku dla cyberprzestępców. Uzyskanie przez nich hasła do konta gracza może spowodować trwałą utratę dostępu, a co za tym idzie stratę zainwestowanego czasu, a często i prawdziwych pieniędzy. W związku z tym zwracaj szczególną uwagę na przeprowadzane przez siebie transakcje, które uwzględniają wykorzystanie realnej gotówki. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i przykrych doświadczeń, najlepiej kupuj i sprzedawaj zawartość tylko za pośrednictwem oficjalnych stron danej gry.

Ograniczaj informacje na swój temat i nie odpowiadaj na podejrzane pytania

Ponadto wiele stron internetowych, np. serwisy bankowe do autoryzacji użytkownika, wykorzystują pytania, za pomocą których potwierdzana jest tożsamość logujących się osób. Dla przestępców są to bardzo przydatne dane. Aby je zdobyć mogą chcieć nawet zaprzyjaźnić się z graczem i uzyskać te informacje bezpośrednio od niego. Pamiętaj, że nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania, jakie mogą zadawać inni gracze w trakcie zabawy. Staraj się również ograniczać informacje na swój temat, jakie udostępniasz online, typu adres domowy, czy też używane hasła. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych graczy.

Mody pobieraj tylko z zaufanych stron i nie wyłączaj antywirusa i firewalla

Cyberprzestępcy jako metody ataku wykorzystują również tworzone przez graczy modyfikacje ich ulubionych gier. Aby uniknąć infekcji, pobieraj zawartość tylko z zaufanych stron, a jeżeli dodatek wymaga wyłączenia antywirusa lub zapory sieciowej, najbezpieczniej jest zrezygnować z jego instalacji.

Używaj mocnych, unikalnych haseł

Dodatkowo pamiętaj, by zawsze używać mocnych haseł do komputera i do kont w grach online, aktualizować na bieżąco system operacyjny oraz wykorzystywane programy, pobierać gry tylko z oficjalnych stron, a także zawsze mieć uruchomiony program antywirusowy. Pamiętaj także, by takie same środki ostrożności stosować w przypadku telefonu komórkowego. Cyberprzestępcy coraz częściej za cel ataku wybierają właśnie urządzenia mobilne.