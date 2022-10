Gospodarka o obiegu zamkniętym – przykłady, którymi warto się inspirować

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, znana również jako gospodarka obiegu zamkniętego lub gospodarka cyrkularna (ang. circular economy), to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystywania zasobów i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Ma ona na celu minimalizację zużycia surowców i powstawania odpadów. Gospodarka tego typu dąży do zmniejszenia emisji i poziomu wykorzystania energii poprzez stworzenie zamkniętego cyklu procesów, w którym powstające odpady wykorzystywane są jako surowce w kolejnych etapach produkcji. Zgodnie z tą koncepcją surowce, materiały oraz produkty powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak to tylko możliwe. Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym powinny być stosowane na każdym etapie życia produktu, od projektowania do momentu, w którym ostatecznie staje się odpadem.

Dlaczego powinno się dążyć do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym we własnym przedsiębiorstwie?

Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym pozwala zapewnić większą stabilność cen surowców oraz bezpieczeństwo dostaw. Umożliwia również zmniejszenie zapotrzebowania na nowe surowce, a także zoptymalizowanie zużycia wody i energii, co generuje dodatkowe oszczędności dla przedsiębiorstwa. Wdrożenie nowych rozwiązań może również zapewnić lepsze, trwalsze relacje z klientami, oraz stanowić sposób na wyróżnienie się na rynku, zwiększenie konkurencyjności i zwrócenie uwagi coraz bardziej świadomych i wymagających konsumentów. Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym pozwala więc przedsiębiorstwu obniżać koszty produkcji i zwiększać przychody z nowych obszarów działalności, co w efekcie prowadzi do dalszego rozwoju gospodarczego i wymiernych korzyści ekonomicznych.

Korzyści z wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym uniezależnia rozwój gospodarczy od konsumpcji ograniczonych zasobów i zwiększa wydajność systemu poprzez identyfikację i usuwanie negatywnych efektów zewnętrznych. Wzbogaca kapitał naturalny, oddzielając materiały biologiczne od sztucznych i tworząc możliwości regeneracji elementów ekosystemu, a także optymalizując wykorzystanie dostępnych zasobów przy pomocy rozsądnego projektowania oraz utrzymania materiałów w obiegu. Dzięki wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym możliwe są:

rozwój innowacji i pobudzenie rozwoju nowych technologii ,

, odciążenie środowiska naturalnego poprzez ponowne wykorzystywanie materiałów i przedłużanie żywotności produktów,

poprawa jakości gleb, wód oraz walorów krajobrazowych w wyniku ich mniejszej degradacji,

ograniczenie łącznych emisji gazów cieplarnianych nawet o 2%–4% rocznie,

tworzenie nowych miejsc pracy, przede wszystkim w obszarach napraw, recyklingu oraz biogospodarki ,

bardziej równomierne rozproszenie zatrudnienia pod względem geograficznym poprzez tworzenie nowych możliwości dla mieszkańców obszarów niezurbanizowanych,

pod względem geograficznym poprzez tworzenie nowych możliwości dla mieszkańców obszarów niezurbanizowanych, zwiększenie komfortu użytkowników poprzez cyfryzację i wykorzystanie nowych technologii,

zmniejszenie liczby osób z niewydolnością dróg oddechowych, problemami neurologicznymi i psychicznymi oraz innymi schorzeniami na skutek ograniczenia stosowania substancji chemicznych mających bezpośredni i bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie.

Przykłady gospodarki o obiegu zamkniętym

Koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym wdrażają między innymi takie przedsiębiorstwa, jak Too Good To Go, HYLA Mobile oraz AB InBev.

Too Good To Go

Too Good To Go to stworzona przez skandynawski start-up platforma, która łączy klientów z restauracjami i sklepami oferującymi po niższej cenie niesprzedane danego dnia potrawy lub produkty posiadające ograniczony termin przydatności do spożycia. Pozwala to ograniczyć marnotrawstwo pożywienia i jest rozwiązaniem satysfakcjonujących dla obu stron transakcji.

HYLA Mobile

HYLA Mobile to firma współpracująca z wiodącymi światowymi producentami i usługodawcami w celu ponownego wykorzystania starych tabletów i smartfonów lub ich komponentów. Dzięki działalności tej firmy tysiące ton e-odpadów uniknęło trafienia na wysypisko.

AB InBev

AB InBev to największy na świecie producent piwa, który zdecydował się na sprzedaż swoich produktów w zwrotnych szklanych butelkach i aktywnie współpracuje z dostawcami i klientami, by zwiększyć udział recyklingowanych opakowań na rynku. Firma wprowadziła dodatkowo napój proteinowy wytwarzany z młóta pochodzącego z procesu warzenia piwa, tym samym realizując koncepcję wykorzystania odpadów jako surowców.

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi odpowiedź na problemy wynikające ze zmniejszania się dostępności zasobów naturalnych. Wdrożenie tej koncepcji pozwala na zrównoważony rozwój, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a także rozwój biznesu i zwiększenie dobrobytu społecznego. Narzędziem prawnym Unii Europejskiej, które wspiera przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, jest tak zwany Pakiet odpadowy, czyli nowelizacja sześciu dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami.

