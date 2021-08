Giga promocje w DINO. Atrakcyjne oferty zwiększają liczbę lojalnych klientów

Promocje czekające na klientów DINO

Sieć sklepów Dino stosuje wysokie rabaty na swój asortyment. Klienci odwiedzający market mogą zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu procent wartości wybranych artykułów. Przekłada się to na lojalność konsumentów, którzy regularnie wybierają się na zakupy w Dino. Promocje dotyczą artykułów spożywczych, karm na psów, czy środków czystości. W nadchodzącym tygodniu klienci marketu będą mogli zaoszczędzić m.in. na zakupach winogrona (5,99 zł/kg) czy mokrej karmy dla psa (2,99 zł/opakowanie). W promocji znajdować się będą także słodycze i dania dla maluszków. Rodzice będą mogli zaoszczędzić nawet 12 zł na zakupie opakowania mleka Nan Optipro dla swojego dziecka. Tańsze o kilkadziesiąt procent będą także pieluchomajtki dla niemowląt czy wkładki higieniczne dla kobiet.

Mniej zapłacić będzie można za worki na śmieci (2,99 zł/szt przy zakupie dwóch sztuk), czy wkłady olejowe do zniczy (3,59 zł/szt). Mega rabaty czekają również przy zakupach środków czyszczących i artykułów do pielęgnacji. Proszek Vizir 3,825 kg będzie można kupić już za 23,99 zł, a pastę do zębów Colgate za jedyne 4,49 zł. Dino przygotowało także specjalną ofertę artykułów szkolnych. Są to między innymi zeszyty A5 i bloki rysunkowe w cenie 0,99 zł, czy plecaki młodzieżowe już za 39,99 zł. Warto regularnie przeglądać gazetki promocyjne Dino w poszukiwaniu świeżych zniżek. Rabaty zmieniają się co tydzień, dlatego warto być na bieżąco z najnowszymi z nich.

Skąd czerpać informacje o promocjach?

Podstawowym źródłem informacji o aktualnych promocjach są tradycyjne gazetki papierowe. Często trafiają one do konsumentów za pośrednictwem poczty, jednak nie jest tak w każdym przypadku. Zwykle dystrybuuje się je bezpośrednio w markecie, tworząc specjalne stojaki na katalogi dla klientów. W gazetkach znaleźć można nie tylko informacje o nadchodzących zniżkach, ale także o czasie i warunkach obowiązywania promocji. Sieć handlowa Dino także korzysta z tej formy przekazywania informacji o nadchodzących rabatach.

Inną opcją jest szukanie zniżek w Internecie. Jest to równie proste, jak przeglądanie papierowych katalogów. Wystarczy wejść na platformę zbierającą informacje o zniżkach na zakupy, by odnaleźć interesujące promocje. Przykładowo, wchodząc na stronę https://www.gazetkowo.pl/produkty/artykuly-higieniczne-i-srodki-czystosci konsument może wybrać artykuł, który chce kupić. Platforma w kilka sekund przeszuka bazę danych i znajdzie informację o aktualnych promocjach na konkretny produkt. Alternatywą jest przeglądanie pełnych, elektronicznych gazetek wybranych marketów. W ten sposób sprawdzać można m.in. aktualne rabaty w Dino.

Stosowanie atrakcyjnych promocji pomaga sieci Dino powiększyć grono lojalnych klientów. Interesujące zniżki dotyczą zarówno produktów spożywczych, jak i artykułów przemysłowych. Klienci mogą dowiadywać się o rabatach z gazetek promocyjnych oraz specjalnych katalogów internetowych.

Fot. https://elements.envato.com