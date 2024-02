Gdzie wybrać się na last minute jesienią i zimą?

Szeroka oferta wakacji w wersji last minute dostępna jest na stronach biur podróży, a także w specjalnych wyszukiwarkach niemal o każdej porze roku. Dlatego jeżeli chcielibyśmy nieco odpocząć od codziennych obowiązków, niskich temperatur i nieprzyjemnej aury, możemy wyjechać na niskobudżetowe wakacje na ostatnią chwilę również zimą lub jesienią. Gdzie jednak warto wybrać się na wyjazd last minute w tym czasie? Wszystko zależy od tego, jakie są nasze oczekiwania, a także jaką zasobnością portfela dysponujemy.

Chętnie wybierane przez turystów kierunki to między innymi Dominikana, Kenia czy Tajlandia ale też Wyspy Zielonego Przylądka, Egipt, Cypr oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Bez wątpienia wśród tych kierunków najbardziej atrakcyjny cenowo jest Egipt. Dlatego wiele osób wybiera się do tego kraju właśnie zimą i jesienią. Przyciąga on nie tylko kurortami nad Morzem Czerwonym z pięknymi plażami i ciepłą wodą, ale także rafami koralowymi oraz możliwością zwiedzenia kraju faraonów na przykład podczas wycieczek fakultatywnych do Gizy.

Gdzie wybrać się na wakacje last minute wiosną?

Wiele ofert last minute dostępnych jest również wiosną. Jest to dobry czas na podróżowanie dla osób, które nie lubią tłumów i chciałyby swobodnie zwiedzać atrakcje turystyczne, a także korzystać ze wszystkich rozrywek oferowanych przez hotel. Wśród chętnie wybieranych przez turystów z Polski wakacyjnych kierunków last minute wiosną dostępnych na przykład na: https://www.traveligo.pl/, wymienia się Egipt, który o tej porze roku pozwala wygrzać się na plaży, ponieważ temperatura tutaj sięga 26 stopni już w marcu, a ceny są dużo niższe niż w sezonie. O tej porze roku warto wybrać się też na Maltę. W kwietniu przyjemnie będzie już także na Cyprze, Maderze czy w Hiszpanii.

Gdzie wybrać się na wakacje last minute latem?

W okresie wakacyjnym musimy wiedzieć o tym, że oferty last minute wyprzedają się znacznie szybciej niż w innych porach roku. W tym czasie dogodne temperatury panują w wielu miejscach. Dlatego jeżeli nie lubimy długich podróży samolotem na wakacje last minute o tej porze roku możemy wybrać się na przykład do Hiszpanii, Grecji, Włoch, Portugalii, na Chorwację czy do Albanii. Wybierając kierunek wakacyjny, zastanówmy się więc, na czym nam zależy, czy na zwiedzaniu, podziwianiu pięknych widoków czy imprezowaniu. Wiele wakacyjnych kurortów na przykład na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji czy w Turcji, łączy w sobie wszystkie te cechy. Dlatego też cieszą się one największym zainteresowaniem o tej porze roku.