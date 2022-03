Gdzie najlepiej postawić maszynę wirtualną w chmurze?

Co to jest maszyna wirtualna?

Maszyna wirtualna (virtual machine, w skrócie VM) to komputer w formie cyfrowej, składający się wyłącznie z warstwy oprogramowania. Umożliwia uruchomienie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na tym samym fizycznym urządzeniu (przykładowo laptopie, komputerze stacjonarnym, serwerze lub w chmurze).

Każda z maszyn wirtualnych ma status gościa (guest) i jest odizolowana od innych maszyn tego typu oraz głównego systemu. Rolę gospodarza (hosta) przyjmuje na siebie urządzenie w postaci fizycznej, które każdej z takich wirtualek przydziela stosowne zasoby (moc procesora, pamięć operacyjną, miejsce na dane). Procesem tym dyryguje oprogramowanie określane jako hypervizor.

Maszyna wirtualna może pracować pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego (przykładowo Windows, Linux czy MacOS). Więcej o samych maszynach wirtualnych, ich zaletach i zastosowaniu przeczytasz TUTAJ.

Gdzie uruchomić maszynę wirtualną?

Maszyna wirtualna może działać na firmowym sprzęcie w miejscu działalności (on premise). Ze względu na nakład kosztów związanych z zakupem infrastruktury i czas potrzebny na konfigurację, administrację oraz eksploatację nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Alternatywę stanowi maszyna wirtualna w chmurze (in the cloud). W takim wypadku korzystasz z infrastruktury dostawcy rozwiązań chmurowych.

Używając chmury nie musisz posiadać żadnych własnych maszyn fizycznych. Do zarządzania VM w chmurze wystarczy komputer lub inne urządzenie z przeglądarką internetową. Za pomocą graficznego UI konsoli chmurowej możesz uruchamiać i zarządzać maszynami wirtualnymi o dowolnej specyfikacji, ulokowanych w dowolnym miejscu na ziemi.

Dlaczego warto postawić VM w chmurze Google?

Infrastrukturę oraz usługi zaprojektowane z myślą o maszynach wirtualnych oferują chmury publiczne, takie jak Google Cloud Platform (GCP). Stanowiące element GCP rozwiązanie o nazwie Google Compute Engine (GCE) wykorzystuje model IaaS (infrastruktura jako usługa), w którym fizyczne maszyny należą do usługodawcy. Zasoby GCE oraz związane z nimi usługi są następnie udostępniane użytkownikom.

Zależnie od potrzeb Google Cloud Engine oferuje cztery predefiniowane kategorie maszyn wirtualnych do wyboru. Każda z nich jest wstępnie skonfigurowana i gotowa do uruchomienia dla zaoszczędzenia czasu. Możesz też zbudować VM od podstaw dokładnie dostosowaną do Twoich wymagań, wybierając procesor (vCPU), kartę graficzną (GPU), jednostkę TensorFlow (TFU) do projektów związanych uczeniem maszynowym, ilość pamięci RAM, ilość przestrzeni na dane i system operacyjny.

Jeśli zdecydujesz się na stworzenie kilku maszyn wirtualnych w GCE, zarządzanie nimi będzie łatwiejsze za sprawą grupowania (Managed Instance Groups). Dzięki temu automatyzujesz procesy związane z utrzymaniem infrastruktury. Grupy zapewniają też skalowanie (tworzenie i usuwanie maszyn zależnie od obciążenia).

Dane w usłudze Google Compute Engine są szyfrowane, a dostęp do nich mają jedynie upoważnieni użytkownicy. Z myślą o jeszcze wyższym poziomie bezpieczeństwa dostępna jest opcja confidential computing, umożliwiająca szyfrowanie danych w czasie rzeczywistym podczas ich przetwarzania.

Potencjał GCE łatwiej będzie wykorzystać z pomocą lokalnego partnera Google Cloud, takiego jak FOTC. Pomoże on zaplanować i skonfigurować usługę, a także odpowie na wszelkie pytanie w trakcie użytkowania. W procesie migracji do chmury FOTC gwarantuje wsparcie finansowe, voucher 500 USD na start oraz zniżki w przypadku długotrwałej współpracy.