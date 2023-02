Gdzie kupić oscypki? Czym różni się prawdziwy oscypek od serków górskich?

Prawdziwe oscypki z certyfikatem, gołki oraz korbacze i inne sery góralskie znajdziesz w sklepie online Schronisko Bukowina. Te wyjątkowe produkty to oryginalne sery z Podhala, które dostarczą Ci niezapomnianych doznań smakowych. Dzięki nim poczujesz się tak, jakbyś był w górach!

Czy to na pewno oscypek?

Co roku miliony turystów udających się na wycieczkę w Tatry zajada się wyśmienitymi serami podhalańskimi. To przysmak, który nie tylko można znaleźć w Zakopanem na Krupówkach, ale także w drodze do Doliny Chochołowskiej, czy Kościeliskiej. Jednak oscypek i sery góralskie mają niewiele wspólnego. Jak to możliwe? Klasyczny oscypek ma wrzecionowaty kształt, jest wędzony i produkowany z minimum 60 % z mleka owczego i w 30 % z mleka krowiego. Ten tradycyjny przysmak wyrabiany przez górali, który można nabyć na przydrożnych straganach, powstaje zazwyczaj głównie z mleka krowiego. Jeśli chcesz zjeść oscypka oryginalnego, kup go w certyfikowanych bacówkach lub sprawdzonym sklepie internetowym z tradycyjnymi góralskimi produktami.

Kiedy można kupić prawdziwy oscypek?

Z racji tego, że oryginalny oscypek wytwarzany jest w głównej mierze z mleka owczego, to czas jego dostępności uzależniony jest od wypasu owiec. Dlatego też certyfikowane oscypki można kupić w okresie od maja do września, kiedy to zwierzęta te wypasane są na halach przez baców. Te górskie smakołyki produkowane są od lat w ten sam tradycyjny sposób. Owcze mleko cedzi się przez lniane płótno i dodaje się do niego klag, czyli podpuszczkę. Kiedy mleko się zetnie, tworzy się masa serowa i serwatka. Masa serowa jest ręcznie odciskana, a następnie maczana w gorącej wodzie i formowana we wrzecionowate oscypki z wytłoczonymi wzorami. Tak przygotowane serki maczane są w solance, a później leżakują na półce i są wędzone dymem z drewna bukowego.

Gdzie można kupić prawdziwy oscypek?

Jeśli masz ochotę skosztować prawdziwego oscypka, to lepiej unikaj targowisk. Są one nastawione na turystów i niestety, ale nie znajdziesz na nich serków chronionych nazwą pochodzenia o wymiarach od 17 do 23 cm. Jeśli zależy Ci na autentyczności produktu, zrób zakupy w sklepie internetowym Schronisko Bukowina, gdzie dostępne są najlepsze oryginalne sery góralskie. Pochodzą one od sprawdzonych, lokalnych producentów serów i można nabyć je od początku maja do połowy października. Zaletą prawdziwych oscypków ze Schroniska Bukowina jest nie tylko to, że doskonale smakują - dzięki temu, że są pakowane próżniowo, można cieszyć się nimi jak najdłużej.

Inne sery góralskie warte spróbowania

W ofercie sklepu online Schronisko Bukowina można znaleźć nie tylko wyjątkowe, klasyczne oscypki, ale także inne regionalne rarytasy - bryndzę, serki górskie, czy słynne nitki - korbacze. Podhalańskie przysmaki wytwarzane ze świeżego mleka owczego i krowiego uświetnią niejedną potrawę, ale najlepiej będą smakowały samodzielnie lub zaserwowane na ciepło z konfiturą żurawinową.

