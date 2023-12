Gdzie jechać na zagraniczne wakacje w czerwcu?

Ciepłe kraje na czerwcowe wakacje

Ciepłe kraje południa Europy to w czerwcu gwarancja niezapomnianych wakacji. Warto odwiedzić kraje wokół basenu Morza Śródziemnego, czyli między innymi Cypr, Grecję, Maroko, Tunezję, Maltę czy też Turcję. Idealne warunki czekają także w rzadziej wybieranych kierunkach, jak Albania, Czarnogóra czy Chorwacja. Gorące wakacje rozpoczniemy w czerwcu w Egipcie nad Morzem Czerwonym lub w Bułgarii piaszczystych plaż na Morzem Czarnym. Warto wiedzieć, że w czerwcu rozpoczyna się również sezon turystyczny w egzotycznej Tanzanii.

Wymarzone wakacje na Malcie

Bezpośredni przelot, pełne gwaru nocne życie i łagodne jeszcze promienie słońca nad piaszczystymi plażami przemawiają za udaniem się na Maltę. Średnia temperatura wody jest idealna na plażowanie, a i zieleń wyspy nie wygasła jeszcze przez dopiero zbliżające się upały. Czerwcowy wypoczynek będą tu urozmaicać różne wydarzenia kulturalne, m.in. święto San Guzepp i święto Santissima Trinita, wtedy też ma swoje miejsce słynny Valletta Film Festival. średnia temperatura w czerwcu na wyspie osiąga 29ºC, a temperatura morskiej wody wynosi 22ºC.

Hiszpania - piękne krajobrazy i niezapomniane wakacje

Jeśli planujesz urlop z dużym wyprzedzeniem, warto wybrać Hiszpanię. W czerwcu unikniemy nie tylko skwaru lejącego się z nieba, ale też tłumu turystów. Oznacza to, że jeśli zawczasu zadba się o bilety, będzie można zobaczyć największe atrakcje Barcelony oraz Madrytu. Hiszpania nie ogranicza się jednak jedynie do tych dwóch miast oraz imprezowej Ibizy. Na północnym wybrzeżu Atlantyku, w rejonie Asturii można cieszyć się spokojnymi plażami surfingowymi, z dala od utartych szlaków turystycznych. Jeśli uwielbiasz aktywny wypoczynek, udaj się na wybrzeże Costa del Sol, gdzie czekają na chętnych rajdy samochodowe oraz lekcje kitesurfingu. Na południu Europy nie brak też miejsca do nurkowania - takie atrakcje oferuje hiszpańska Costa Brava.

Wakacje w czerwcu - daleko od domu

Piaszczyste plaże na południu Europy mają swój urok, nic jednak nie przebije egoztycznego smaku wyprawy do dalekiego zakątka Afryki. Dostępna coraz częściej w ofercie last minute Tanzania kryje w sobie wiele niesamowitych przygód. Czerwiec to koniec pory deszczowej, a rozległa sawanna rozkwita, tworząc przepiękne widoki. To najlepszy okres na wakacje, ponieważ nie jest jeszcze wyjątkowo upalnie. Średnia temperatura powietrza (25-30°C na nizinach) pozwala zorganizować czerwcowy urlop tak, by wraz z przewodnikiem udać się na safari, wejść na Kilimandżaro i stanąć oko w oko z dzikimi zwierzętami. Czeka tu też wiele parków narodowych i rezerwatów przyrody, w tym Selous Game Reserve wpisany na listę UNESCO.

Długi weekend czerwcowy - zaplanuj go już dziś!

Święto Bożego Ciała przypada w 2024 roku w czwartek 30 maja, co oznacza nawet 4 dni wolne od pracy. Jeśli dalej nie wiesz, gdzie jechać w czerwcu na wakacje, wykorzystaj któryś z naszych pomysłów. Wyspy Kanaryjskie wbrew pozorom nie kryją aż tyle atrakcji, by wybierać się tam w każdy urlop. Spróbuj czegoś nieznanego i poznaj kulturę naszych południowych sąsiadów lub życie w samym sercu Afryki.

Foto: Unsplash, Pexels, treść: materiał partnera