Gdzie jechać na wyjazd integracyjny?

Karkonosze

Magiczne góry, majestatyczne szczyty i przepiękne krajobrazy - Karkonosze to idealne miejsce na wyjazd integracyjny. Ta przepiękna górska kraina oferuje nie tylko wspaniałe trasy dla miłośników trekkingu, ale także wiele innych atrakcji. Możemy tu z łatwością zorganizować malowniczy spływ pontonowy, wspólnie zwiedzać urokliwe miasteczka, takie jak Karpacz czy Szklarska Poręba, a wieczorami cieszyć się przytulnymi i klimatycznymi ogniskami i regionalną kuchnią. Wieczorne życie Stolicy Karkonoszy jest tematem wielu fantastycznych opowieści i legend i z całą pewnością nie pozostawi ono nikogo nieusatysfakcjonowanym.

Mazury

Ucieczka od miejskiego zgiełku i spędzenie czasu w otoczeniu malowniczych jezior jest tutaj prostsza niż gdziekolwiek indziej. Pod tym i wieloma innymi względami, Mazury są doskonałym wyborem. Ta kraina tysiąca jezior oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku, takich jak żeglowanie, kajakarstwo, windsurfing czy rejsy. Możemy tu z powodzeniem zorganizować regaty, wspólne ognisko nad brzegiem jeziora oraz wspaniałe wieczorne imprezy przy dźwiękach regionalnej muzyki. Ogromna liczba kurortów, ośrodków i hoteli sprawia, że rezerwacja miejsca na każdego rodzaju event integracyjny w zasadzie nie stanowi żadnego problemu.

Puszcza Notecka

Ucieczka na łono dzikiej natury i ucieczka do miejsca, gdzie czas płynie wolniej. Puszcza Notecka jest doskonałym miejscem na wyjazd integracyjny. To niezwykły obszar leśny, gdzie można spotkać dzikie zwierzęta i spacerować po ścieżkach wśród przyrody. Malownicze wędrówki po puszczy, wspólne ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz odkrywanie tajemnic lasu podczas gier terenowych pozostawią wspomnienia wprost niemożliwe do zatarcia. Okolice te są nieco chłodniejsze latem, więc znajdziemy tu wytchnienie od słonecznego żaru. Zróżnicowany teren i infrastruktura pozwalają na organizację najróżniejszego rodzaju aktywności team-buildingowych. Słowem pozostaje korzystać.

Polskie morze

Nic nie relaksuje bardziej niż szum fal i widok nieskończonego horyzontu. Polskie morze oferuje wiele możliwości zarówno dla fanów aktywnego wypoczynku, jak i dla osób pragnących spokoju i odprężenia. Możemy tu na spokojnie wypożyczyć rowery wodne, spróbować swoich sił w windsurfingu, czy po prostu rozkoszować się leniwym plażowaniem i wieczornymi spacerami po promenadzie. Dodatkowo, nadmorskie kurorty oferują wiele restauracji, gdzie można spróbować świeżych owoców morza i regionalnych przysmaków. Integracja nad morzem ma bardzo wiele zalet. Infrastruktura w tych stronach jest niesamowicie rozbudowana, a mnogość ośrodków wypoczynkowych i hoteli wyposażonych idealnie do wszelkiego rodzaju przedsięwzięć firmowych jest wręcz imponująca. Niesamowicie zdrowe powietrze, odprężający klimat w połączeniu z odpowiednią pogodą zdziałają iście integracyjne cuda.

Oczywiście, są to tylko niektóre lokalizacje doskonale sprawdzające się jako miejsce na integrację. Polska ma tych miejsc tysiące, natomiast podane przez nas przykłady dają nam największe z możliwych szanse na team-buildingowy sukces.

