Garaż blaszany a przepisy: Jakie wymagania musi spełniać zgodnie z polskim prawem i jakie są konsekwencje niespełnienia tych wymagań?

Dlaczego warto zdecydować się na budowę garażu blaszanego

Rozwiązanie, jakim jest postawienie na garaż blaszany, stało się od kilku lat bardzo atrakcyjne, szczególnie pod względem finansowym. Wiele osób, których nie stać na garaż murowany, czy budowę garażu drewnianego, stawia na tańszy odpowiednik, jakim jest popularny blaszak.

Aktualnie na rynku można spotkać wiele różnych rodzajów garaży blaszanych, zarówno pod kątem wielkości, jak i formy konstrukcji. Co więcej, taki garaż, jeżeli wybierzemy droższą wersję, której blacha będzie imitować, chociażby drewno, wygląda niezwykle elegancko i wpasować się może w wiele aranżacji. Ciekawą ofertę możesz zobaczyć tutaj https://www.garazeinterstal.pl/

Do czego przydaje się garaż blaszany

Garaż blaszany może nie tylko służyć jako miejsce do parkowania samochodów osobowych, ale także jako składzik, warsztat przydomowy, czy do wielu innych czynności. Dlatego tak wiele osób decyduje się na to praktyczne rozwiązanie!

Co jednak należy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na opisywaną konstrukcję? Przeczytasz to w dalszej części poradnika!

Garaż blaszany - przepisy. Obiekt, który można wybudować bez pozwolenia

Zanim przejdziemy do jakichkolwiek robót budowlanych na działce, warto zaznajomić się z najważniejszymi przepisami dotyczącymi budownictwa, które to określone są w Dzienniku ustaw z 1994 roku (nr. 89 poz. 414). Dane zapisy dotyczą m.in. takich rzeczy jak ochrona środowiska podczas działań budowlanych, miejsca realizacji zaplanowanej inwestycji, czy metody starań, które można wykorzystać kiedy potrzebujemy pozwolenia na budowę.

Osoby, które chcą postawić garaż blaszany na swojej posesji, powinny szczególnie zwrócić uwagę na artykuł 29 Ustawy Prawo Budowlane. Wymienione są tam sytuacje, w których wymagane jest pozwolenie na różnego rodzaju budowy. Wyróżnić można m.in.:

budowę obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

wiat,

altanek,

przydomowych oczyszczalni ścieków,

czy chociażby innych obiektów małej architektury. Do budowy garażu blaszanego odnosi się punkt 2, który informuje o tym, że pozwolenia na budowę nie dotyczą wolnostojących parterowych budynków gospodarczych. W skład, takich wchodzą:

garaże blaszane,

altany,

oranżerie

i inne. Co bardzo istotne, powierzchnia takich konstrukcji nie może być większa niż 35 m2, przy czym ważne jest jeszcze to, że na każde 500 m2 powierzchni działki, powstał maksymalnie jeden obiekt wymienionego typu.

Kiedy zgłoszenie będzie konieczne

W przypadku, kiedy np. dany obiekt będzie o powierzchni zabudowy większej aniżeli 35 m2, należy dokonać zgłoszenia budowy. Czynność tę zazwyczaj wykonuje się np. w urzędzie gminy, lub miasta. W wielu przypadkach proces jest konieczny, a niedopilnowanie go grozi posądzeniem o samowolę budowlaną. Statystyczny czas na dokonanie zgłoszenia wynosi najczęściej do 30 dni przed planowanym postawieniem garażu na posesji.

Co jest potrzebne do wykonania zgłoszenia

Wniosek można pobrać ze strony internetowej odpowiedniej instytucji. Wypełniany go, podpisujemy i dołączamy odpowiednie załączniki. Do takich należy np. zaświadczenie na temat dysponowania działką, mapa sytuacyjna (najlepiej w skali 1:1000) i plan budowy garażu (ten zazwyczaj otrzymuje się od producenta po zakupie.

Dokonując zgłoszenia, należy dokładnie określić, gdzie konstrukcja będzie się znajdowała, a konkretnie na jakiej działce (dotyczy to działki siedliskowej, rekreacyjnej, rolnej, inwestycyjnej, budowlanej i innych).

Dodać można jeszcze, że pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie nie jest wymagane, kiedy garaż zostanie postawiony na działce, gdzie wznoszony jest np. dom. Wówczas dopiero po zakończeniu budowy należy dokonać zgłoszenia blaszaka, bądź uzyskać stosowne pozwolenie na budowę.

Po zgłoszeniu należy odczekać określony czas i jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu i nie otrzymamy żadnej innej odpowiedni, traktować to można jako otrzymanie tzw. milczącej zgody, a następnie przystąpić do realizacji budowy.

Czy przepisy dotyczą tymczasowego postawienia garażu blaszanego

Garaż blaszany kiedy nie będzie na stałe połączony z podłożem, zostanie zaliczony do tymczasowych obiektów budowlanych. Okazuje się, że przepisy nie regulują tego, iż potrzebujemy pozwolenia, gdy zechcemy postawić garaż blaszany tymczasowo.

Warto jednak mieć na uwadze, że czas ten sięga maksymalnie 180 dni. Działanie, jak opisane wymaga od nas jedynie zgłoszenia garażu i traktowany jest on jako obiekt budowlany.

Gdy minie wspomniane 180 dni należy starać się o pozwolenie na budowę — jednak czasami nie jest to czynność konieczna, o czym w dalszej części tekstu.

W jaki sposób postawić blaszany garaż bez pozwolenia na budowę

Ponownie odnieść się można do artykułu 29 Ustawy Prawo Budowlane, który określa, że pozwolenie na garaż blaszany nie będzie wymagane kiedy spełnimy kilka określonych warunków. Wiemy już na temat kwestii dotyczących powierzchni zabudowy, jak i ilości podobnych obiektów na działce.

Warto przyjrzeć się jeszcze uwarunkowaniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż okazać się może, że dany teren nie spełnia warunków, aby móc na nim wznosić obiektów, jak omawiane, kiedy działka jest mniejsza niż 400 m2, bądź kiedy obiekt będzie wyższy niż 3 metry. W danych planach określone jest również np. kąt nachylenia dachu, czy ogólne kwestie rozpiętości konstrukcji. W przypadku, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest ustanowiony, należy wystąpić o decyzję dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Garaż blaszany — umiejscowienie na działce i podatki

Wybranie odpowiedniego miejsca od granicy działki na postawienie garażu jest niezwykle istotne. Pomimo iż zazwyczaj nie potrzeba pozwolenia na budowę, to blaszany garaż nie może stanąć do końca, gdziekolwiek zechcemy. W wielu przypadkach należy zachować odpowiednią odległość od granicy działki.

Przedstawiamy kilka przykładów. Otóż w przypadku gdy garaż skierowany będzie np. bramą w stronę granicy działki — zachowana musi zostać odległość co najmniej 4 metrów od wspomnianej granicy. Kiedy konstrukcja zostanie skierowana do granicy działki ścianą bez jakichkolwiek otworów — zachowana musi zostać odległość co najmniej 3 metrów od wspomnianej granicy. Większość konkretnych przepisów na dany temat, warto dowiedzieć się np. w urzędzie.

Jeżeli chodzi o podatki, w świetle prawa, garaże blaszane nie są definiowane jako obiekty budowlane, więc co za tym idzie, nie trzeba opłacać za nie podatków.

Podsumowanie

Czy budowa garażu blaszanego w dzisiejszych czasach to dobra opcja? Jak najbardziej, jednak zanim zdecydujemy się na popularny blaszak, warto zaznajomić się z różnymi przepisami określającymi m.in. możliwość jego wybudowania w konkretnym miejscu.



Jak widać, pomimo iż przepisów nie ma wiele, niedopilnowanie ich grozić może nieprzyjemnymi konsekwencjami jak np. posądzeniem o samowolę budowlaną. Czasami wystarczy zgłoszenie robót budowlanych i to wszystko!

Foto: Envato Elements, treść: materiał partnera