Fundusze VC nadal inwestują w krypto, ale ostrożniej

Startupy z branży krypto i Web3 nadal przyciągają uwagę funduszy Venture Capital (VC). Według danych Binance Research, od stycznia do sierpnia 2024 roku zainwestowały one 5,7 mld dolarów w młode firmy rozwijające rozwiązania oparte o technologię blockchain. To wzrost o 26,6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Analitycy Binance Research zwracają jednak uwagę na wydłużanie się przerw pomiędzy poszczególnymi rundami finasowania ze względu na wysokie wyceny, a także podkreślają potrzebę większej przejrzystości w wydawaniu pozyskanych środków.