Franczyza: czy warto?

1. Franczyza, czyli konkretnie co?

2. Czy umowa franczyzy jest dla wszystkich?

3. Obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z postanowieniami umowy franczyzy. Przestrzeganie europejskiego kodeksu etyki franczyzy

Ludzie, którzy nie wyobrażają sobie pracy na etacie lub którzy chcą poczuć zawodową niezależność, szukają pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej. Własny biznes oznaczać może więcej pieniędzy, przy czym trzeba się „wstrzelić” w pomysł na taki biznes. Duże i małe przedsiębiorstwa nie zawsze dobrze sobie radzą na rynku. Największym problemem jest utrzymanie działalności gospodarczej przez pierwsze dwa lata — jest to czas, który uznaje się za przynoszący wiele zagrożeń. W ciągu tych pierwszych 24 miesięcy wiele firm zamyka swoją działalność. Dlatego nie ma co ryzykować — rozwiązaniem jest w tym przypadku franczyza.

Franczyza, czyli konkretnie co?

Rynek franczyzy jest dość znany w Polsce. Przeciętny człowiek wie, która sieć sklepów to franczyza. Jeśli dana osoba marzy o tym, by rozpocząć biznes oparty na franczyzie, może sprawdzić katalog franczyz i osobiście zobaczyć, jak działa biznes w wybranym punkcie franczyzobiorcy. Przedsiębiorca może korzystać z nazwy handlowej w ramach franczyzy.

Istota systemu polega na tym, że franczyzobiorca, po podpisaniu umowy, wykorzystuje znak towarowy i sprawdzony sposób prowadzenia przedsiębiorstwa. Wszystko jest oparte na ścisłej i ciągłej współpracy. Franczyzodawca, udzielając licencji, oczekuje, że franczyzobiorca będzie stosować się do zasad współpracy, które ujmuje umowa.

W prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach franczyzy niezbędne będą pieniądze — chodzi tutaj między innymi o środki niezbędne do uruchomienia placówki, a także o inne opłaty (opłata marketingowa). Opłaty franczyzowe muszą być wliczone w koszt rozpoczęcia i prowadzenia biznesu działającego w oparciu o franczyzę.

Czy umowa franczyzy jest dla wszystkich?

Oczywiste jest, że do podpisania umowy franczyzobiorcom są potrzebne pieniądze. Z każdą franczyzą mogą się wiązać zupełnie inne opłaty. Dobrze by było, by umowa była podpisana na know-how, zgodny z pasją i zainteresowaniami, chociaż czasami taki wybór uzależniany jest właśnie od opłat. Natomiast można starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdzie można we wniosku opisać wybrany franchising.

System franczyzowy to rewelacja w świecie biznesu dla ludzi, którzy nie mogą pozwolić sobie na żadne ryzyko. Dla franczyzobiorcy oczywiste jest, że dzięki licencji firma będzie miała wielu odbiorców produktów czy usług. Osoby nieprzekonane, mogą sprawdzić, jaka jest siła franczyzy, odwiedzając sieć popularnych sklepów spożywczych, którym w sukcesie nie przeszkadza nawet to, że są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie. Takie sieci franczyzodawcy świetnie funkcjonują od wielu lat.

Umowę franczyzy można odradzić osobie, która chce na własną rękę szukać nowych rozwiązań i zamiast korzystania ze znaku towarowego franczyzodawcy, woli pracować nad własną marką. Trzeba mieć świadomość, że franczyza może mieć niską tolerancję lub brak tolerancji dla jakichkolwiek zmian. Franczyzobiorca nie może działać inaczej niż w określony sposób (zgodny z umową). To są największe wady franczyzy.

Obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z postanowieniami umowy franczyzy. Przestrzeganie europejskiego kodeksu etyki franczyzy

Przed złożeniem podpisu na umowie o franczyzę, należy bardzo dokładnie przeanalizować elementy umowy franczyzy. Najlepiej jest skonsultować to z prawnikiem lub z osobą, która sama prowadzi biznes na franczyzie. Umowa nakładająca obowiązki na franczyzobiorcę musi być dla niego jasna, również w kwestii opłat na rzecz franczyzodawcy. Franczyzodawca udziela stałej pomocy handlowej i wsparcia w zaopatrzeniu franczyzobiorcy. Zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy są zobowiązani do przestrzegania europejskiego kodeksu etyki franczyzy.