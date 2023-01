Fotografia produktowa w sklepie internetowym

Skuteczna fotografia produktowa powinna przykuwać uwagę odbiorcy oraz wyróżniać ofertę sprzedawcy na tle konkurencji. Dodatkowo musi być odpowiednio przygotowana technicznie i zoptymalizowana pod kątem szybkiego ładowania się stron internetowych na urządzeniach mobilnych. Tu zaczynają się kłopoty sprzedawców. Słaba jakość materiałów reklamowych pochodzących od części producentów to dopiero początek. Dostęp klientów do dużej ilości powtarzalnych ofert sprawia, że obowiązek wizualnego wyróżnienia się na tle konkurencji spada na właściciela sklepu internetowego. W praktyce każdy sklep internetowy stara się mieć własne zdjęcia produktów unikając w ten sposób bezpośredniej konkurencji cenowej.

Czy fotografia produktowa jest łatwa?

Wykonanie poprawnych, estetycznych fotografii produktowych tylko z pozoru wydaje się zadaniem łatwym. Do stworzenia dobrych zdjęć reklamowych potrzeba przestrzeni, talentu, rekwizytów, profesjonalnego sprzętu fotograficznego oraz odpowiedniego oświetlenia. Niestety wykonanie zdjęcia produktu to najczęściej dopiero połowa sukcesu. Fotografia reklamowa to jedna z najbardziej wymagających dziedzin fotografii. Przed publikacja w sklepie internetowym każde zdjęcie wymaga drobiazgowego retuszu i zastosowania technik graficznych, w celu poprawienia rzeczywistego wyglądu produktu. Tworzenie fotografii produktowej to zadanie o dużym stopniu skomplikowania. W warunkach profesjonalnych, przy produkcji zdjęć reklamowych, pracuje zespół ludzi z umiejętnościami z różnych dziedzin.

Czy warto robić fotografię produktową we własnym zakresie?

Na szczęście właściciele sklepów internetowych nie muszą robić wszystkiego samodzielnie. Zadania związane z fotografią produktów można powierzyć wyspecjalizowanym studiom fotografii reklamowej. Zrzucenie z siebie tego kłopotliwego obowiązku zapewni sprzedawcy dużą oszczędność czasu i daje gwarancję dobrych efektów końcowych w postaci wysokich wyników sprzedaży. Wielu właścicieli sklepów, szczególnie na początku swojej drogi w e-handlu popełnia podstawowy błąd, próbując wykonywać fotografie produktów we własnym zakresie. Tworzy to pozorne wrażenie oszczędności. W rzeczywistości, takie podejście to niestety ślepa uliczka. Prowadzenie sklepu internetowego wymaga wiele czasu i uwagi. Właściciel sklepu musi skupić się na zadaniach związanych z handlem i pozyskiwaniem klientów. Rozpoczynanie swojej drogi w handlu internetowym od nauki nowych, trudnych zawodów takich jak fotograf lub grafik jest bardzo złym pomysłem. Zlecanie tak ważnego zadania jak fotografia produktowa amatorom również oddala przedsiębiorcę od podstawowego celu – sprzedaży produktów i zarabiania pieniędzy.

Podsumowanie

W handlu internetowym przedsiębiorca musi pokonać wiele przeszkód. Jedną z nich jest zadbanie o właściwą prezentację towaru w sklepie internetowym. Przygotowanie skutecznej fotografii produktowej wymaga wysoko wyspecjalizowanych kompetencji, dlatego najlepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom. Zdjęcia produktów przygotowane zgodnie z oczekiwaniami rynku znacznie zwiększą szansę na powodzenie w branży e-commerce.

