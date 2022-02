Firmowe IT stają się multikulturowe

Mowa tu o przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 25 tys. osób. Tutaj, wybór strategii multi-cloud jest zdecydowanie najczęściej spotykany, nie oznacza to jednak, że model ten nie jest już dzisiaj znany i stosowany przez mniejsze firmy.

Kolejny etap

Pośród firm średnich, a więc tych o skali zatrudnienia pomiędzy 250 a 1000 osób co piąta tworzy już „multikulturowe” środowiska IT w swoich organizacjach. Podobnie jest w przypadku startupów, gdzie odsetek podmiotów wybierających usługi chmurowe od więcej niż jednego dostawcy wyniósł 22%. Najmniejszą popularność trend ten ma jeszcze wśród przedsiębiorstw MŚP, gdzie systemy multi-cloud posiada 10% firm.

- Tworzenie cyfrowych środowisk pracy w modelu wielochmurowym jest kolejnym, naturalnym etapem rozwojowym digitalizacji przedsiębiorstw. Przede wszystkim, dostrzegają w nim one możliwość uniknięcia tzw. vendor-locka a więc ryzyka „uzależnienia się” od rozwiązań wyłącznie jednego dostawcy. Ponadto, to szansa na połączenie możliwości i technologii oferowanych przez różne usługi chmurowe i skuteczny sposób na poradzenie sobie z niedostatkiem specjalistów IT, którzy powinni zarządzać cyfryzacją wielu wewnętrznych obszarów operacyjnych – tłumaczy Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud.

W Polsce, zgodnie o ostatnim opracowaniem Deloitte oraz PMR, pośród firm korzystających z rozwiązań cloud computingu, systemy IT typu multi-cloud miało na swoim „pokładzie” 16% przedsiębiorstw. Jako główne argumenty przemawiające za sięganiem po narzędzia kilku różnych dostawców, przedsiębiorcy z naszego kraju wymieniali większe bezpieczeństwo i gwarancję ciągłości funkcjonowania biznesu czy możliwość wynegocjowania lepszych cen od technologicznych partnerów.

To jednak analiza jeszcze z 2020r. Ta zdecydowanie „świeższa”, przeprowadzona przez IBM pod koniec minionego roku, przedstawiła już zgoła odmienne wnioski. Wynika z niej, że dziś jedynie 7% cyfryzujących się bądź już zdigitalizowanych polskich firm używa usług chmurowych dostarczanych tylko przez jednego partnera, a blisko trzy czwarte mówi wprost, że takie ograniczanie się stanowi przeszkodę dla wydajności biznesu.

Jedni mają, drudzy (tłumnie) kupują

Z raportu Intricately wynika także, że obecnie na całym świecie jest niemal 12 milionów firm kupujących usługi chmurowe. Zdecydowana większość z nich to mikro i małe przedsiębiorstwa, co pokazuje, że to właśnie one – nie tylko w Polsce, ale również w skali globalnej – są obecnie w najbardziej aktywnej fazie cyfrowej transformacji. Duże organizacje zatrudniające powyżej 1000 osób stanowią zaledwie mniej niż 1% ogółu portfela aktywnie sięgających po chmurę. Firmy z sektora MŚP, liczące powyżej 10 pracowników odpowiadają za 13,5% zaś te najmniejsze, zrzeszające mniej niż 10 osób to aż ponad 84% nabywców rozwiązań cloud computingu jakich zidentyfikowali eksperci Intricately.