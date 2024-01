Filtry do wody pitnej - dlaczego warto z nich korzystać?

Jaką wodę pijemy?

Woda, którą pijemy, może pochodzić z różnych źródeł. Najczęściej korzystamy z wody z kranu lub butelkowanej. Woda z kranu jest poddawana procesom uzdatniania i dezynfekcji, aby spełniać normy jakości i być zdatna do picia. Jednak nie oznacza to, że jest ona wolna od zanieczyszczeń. Woda z kranu może zawierać między innymi chlor, metale ciężkie, pestycydy, hormony, bakterie, wirusy, glony, piasek, rdzę czy kamień. Niektóre z tych substancji mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, powodując między innymi problemy skórne, alergie, zaburzenia hormonalne, osłabienie odporności, podrażnienie błon śluzowych, kamienie nerkowe czy nowotwory. Ponadto, woda z kranu często ma nieprzyjemny smak i zapach, co zniechęca do jej picia.

Dlaczego warto stosować filtry do wody pitnej?

Filtry do wody pitnej to urządzenia, które pozwalają nam poprawić jakość wody, którą pijemy. Filtry działają na zasadzie usuwania lub zmniejszania stężenia niepożądanych substancji z wody. Mogą być zainstalowane na różnych etapach dostarczania wody do naszego domu. Możemy wybrać kilka rodzajów podłączeń:

podłączany bezpośrednio do kranu,

montowany pod zlewem,

umieszczany na całym domowym systemie wodociągowym,

wbudowany w lodówkę, czajnik czy ekspres do kawy.

Filtry do wody pitnej mogą być oparte na różnych technologiach, takich jak filtracja mechaniczna, filtracja z węglem aktywnym, filtracja z jonowymi wymiennikami, filtracja z odwróconą osmozą, filtracja z nanofiltracją, filtracja z ultrafiltracją czy filtracja z UV.

Stosowanie filtrów ma wiele korzyści dla naszego zdrowia i środowiska. Oto niektóre z nich:

Pozwalają nam usunąć lub zredukować zanieczyszczenia z wody, takie jak chlor, metale ciężkie, pestycydy, hormony, bakterie, wirusy, glony, piasek, rdza czy kamień. Dzięki temu zapobiegamy ryzyku wystąpienia wielu chorób i dolegliwości, związanych z narażeniem na te substancje.

Poprawiają smak i zapach wody, co zachęca do jej częstszego picia. Picie wystarczającej ilości wody jest niezwykle ważne dla naszego organizmu, ponieważ wspomaga trawienie, usuwa toksyny, nawilża skórę, poprawia koncentrację, reguluje temperaturę, zapobiega odwodnieniu i zaparciom.

Pozwalają nam zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko. Nie musimy kupować wody butelkowanej, która jest droższa i mniej ekologiczna niż woda z kranu. Nie generujemy odpadów z plastikowych butelek, które zanieczyszczają naszą planetę. Nie zużywamy energii i paliw na transport i produkcję wody butelkowanej. Nie narażamy się na szkodliwe substancje z plastiku, które mogą przenikać do wody butelkowanej.

Poprawiają jakość naszych posiłków i napojów. Woda filtrowana jest lepsza do gotowania, parzenia herbaty i kawy, robienia soków i koktajli. Woda filtrowana nie zmienia smaku i aromatu naszych potraw i napojów, nie powoduje osadzania się kamienia na naczyniach i sprzętach kuchennych, nie wpływa negatywnie na skład i wartość odżywczą naszych produktów.

