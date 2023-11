Farmakologiczne leczenie otyłości - jak działa i jakie są leki na otyłość?

Farmakologiczne leczenie otyłości - jak działa?

Farmakologiczne leczenie otyłości opiera się na zastosowaniu leków, które wpływają na różne aspekty metabolizmu, a także regulację apetytu. Działają one na różne sposoby, ale w przypadku leczenia choroby otyłościowej głównym celem jest regulacja łaknienia, zmniejszenie spożycia kalorii i w konsekwencji wsparcie w redukcji wagi.

Jednym z dostępnych leków jest Saxenda. Saxenda działa między innymi na poziomie neurohormonalnym, wpływając na uczucie sytości i kontrolę apetytu. Jest to przykład leku, który może być skutecznym wsparciem w procesie odchudzania.

Innym lekiem stosowanym w farmakologicznym leczeniu otyłości jest Mysimba, który zawiera dwie substancje czynne: bupropion i naltrekson. Działa na receptory w mózgu, zmniejszając uczucie głodu i apetyt.

Jakie są wskazania do stosowania leków na otyłość?

Farmakologiczne leczenie otyłości nie jest odpowiednie dla każdego. Wskazaniami do jego rozważenia są:

Wskaźnik masy ciała (BMI) wynoszący 30 kg/m2 lub więcej.

BMI między 27 a 30 kg/m2 i co najmniej jedne choroba towarzysząca otyłości (np. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia).

Warto podkreślić, że decyzję o farmakologicznym leczeniu otyłości powinien podjąć lekarz po dokładnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, ocenie korzyści i ryzyka związanego z terapią.

Program Holi Med - nowoczesne rozwiązanie w leczeniu otyłości

Jeśli jesteś zainteresowany farmakologicznym leczeniem otyłości i chciałbyś to połączyć z profesjonalnym wsparciem dietetyka i lekarza, program Holi Med może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Ten program został stworzony dla osób, które pragną osiągnąć redukcję masy ciała, zmieniając swoje nawyki przy wsparciu nowoczesnych leków.

Podstawą Holi Med jest ścisła współpraca z doświadczonym dietetykiem i lekarzem prowadzącym, którzy dostosowują terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Program umożliwia wybór płatności miesięcznej lub płatności za cały okres leczenia z góry.

Podsumowując, farmakologiczne leczenie otyłości może stanowić skuteczne wsparcie w procesie odchudzania, ale powinno być stosowane tylko pod nadzorem specjalistów. Leki takie jak Saxenda czy Mysimba są dostępne, ale ich stosowanie powinno być indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta. Program Holi Med oferuje nowoczesne podejście do leczenia otyłości, łącząc farmakoterapię z profesjonalnym wsparciem dietetyka i lekarza prowadzącego, co może przyczynić się do osiągnięcia trwałych efektów w walce z nadmierną masą ciała.

