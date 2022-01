Falowniki - jaki falownik wybrać?

Czym są falowniki? Przemienniki częstotliwości – rodzaje Falowniki skalarne a wektorowe

Jesteś zainteresowany kupnem falownika? Koniecznie wybierz taki przemiennik częstotliwości, który charakteryzuje się niezawodnością, odpowiednio wysoką klasą ochronności, dużą wytrzymałością i wieloletnią, rozszerzoną gwarancją. Oczywiście wybrany falownik powinien mieć również certyfikaty. Zwróć także uwagę na poziom maksymalnej mocy oraz sposób montażu falownika. Zanim jednak rozpoczniesz swoje poszukiwania, zapoznaj się z podstawowymi informacjami na ich temat.

Czym są falowniki?

Przemienniki częstotliwości – inaczej również falowniki, to urządzenia, które stosuje się do regulacji prędkości obrotowej elektrycznych silników. Jest to możliwe dzięki zmianie częstotliwości tak zwanego napięcia wyjściowego. Odpowiednio dobrana przetwornica częstotliwości ma także drugie zadanie, a mianowicie dodatkowo zabezpiecza silnik przed ewentualnym przeciążeniem się. Falownik przez cały czas monitoruje parametry silnika.

Falowniki wykorzystuje się w wielu sektorach branż przemysłowych. Aktualnie to najwydajniejsze rozwiązanie, stosowane do regulowania momentu oraz prędkości silników elektrycznych.

Przemienniki częstotliwości - rodzaje

Biorąc pod uwagę liczbę faz wejściowych danego urządzenia, wyróżniamy przemienniki zasilane jednofazowo i rozwiązania trójfazowe. Natomiast w przypadku algorytmów sterujących przemienniki częstotliwości dzieli się na falowniki skalarne lub falowniki sterowane wektorowo. Jeśli zwrócimy uwagę na moc maksymalną oraz konstrukcję, na rynku możemy znaleźć tak zwane inwertery łańcuchowe oraz mikroinwertery.

Jednofazowe falowniki świetnie sprawdzą się przy małych instalacjach fotowoltaicznych. Powyżej 3,68 kW natomiast zaleca się stosować falownik trójfazowy. Między sobą oba urządzenia różnią się przede wszystkim ceną i wydajnością.

Falowniki skalarne a wektorowe

Falowniki skalarne to przemienniki częstotliwości z tak zwanym algorytmem U/f. Urządzenia tego rodzaju zwykle wykorzystuje się w nieco prostszych aplikacjach, które nie wymagają od falownika precyzyjnej regulacji prędkości obrotowej. Falownik skalarny sprawdzi się również tam, gdzie moment obciążenia wraz z prędkością maleją lub gdy obciążenie jest przez cały czas względnie stałe. Do aplikacji, w których wykorzystuje się falowniki skalarne, zalicza się – na przykład – dmuchawy, wentylatory, taśmociągi, sprężarki czy pompy.

Jeśli potrzebujesz falownika do aplikacji, w której ważne jest dokładne utrzymanie zadanego momentu obrotowego czy prędkości, najlepszym dla Ciebie wyborem będą falowniki wektorowe. W całym zakresie regulacji obrotowej prędkości falownik ten bez problemu utrzymuje stałą wartość momentu obrotowego. Jeżeli potrzebujesz informacji, jaka jest dokładna regulacja prędkości obrotowej lub zasilanie przemienników częstotliwości, to sprzedawca na pewno ci odpowie na tego typu pytania. Warto pamiętać o konieczności stosowania sprzężenia zwrotnego i o upewnieniu się, że w przypadku silników jednofazowych falownik jednofazowy zasilany zostanie odpowiednio podłączony.

