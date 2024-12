Fala oszustw na UNICEF - cyberprzestępcy żerują na maskarze mieszkańców Gazy

W tym artykule przeczytasz o:

Na cyfrowych radarach pojawił się nowy, wyrafinowany atak phishingowy. Cyberprzestępcy wykorzystują nazwę UNICEF i tragiczną sytuację w Strefie Gazy do rozsyłania fałszywych próśb o pomoc. Historia pokazuje, że reagują błyskawicznie - podczas trzęsień ziemi w Turcji i Syrii w 2023 roku pierwsze kampanie oszustw ruszyły w mniej niż 24 godziny po tragedii.

W tej kampanii cyberprzestępcy stosują trzy główne scenariusze ataku:

Cel pozostaje niezmienny - zdobycie poufnych danych logowania oraz informacji finansowych ofiar. W niektórych przypadkach przestępcy żądają nawet płatności w kryptowalucie - to zawsze czerwona flaga.

Cyberprzestępcy doskonalą swoje techniki kamuflażu. Wykorzystują najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji do tworzenia bezbłędnych gramatycznie tekstów. Ich emaile są jak cyfrowe miraże:

Szczególnie niebezpiecznym elementem ataku jest wykorzystanie potwierdzeń odbioru wiadomości. Gdy potwierdzisz odczyt:

Zalecamy wdrożenie następujących nawyków obronnych:

Co warto zapamiętać:

„Najlepszą ochroną przed internetowymi oszustwami jest sceptyczne podejście do wszelkiego rodzaju próśb. Jeśli otrzymasz wiadomość z apelem o pomoc od kogoś nieznajomego, to nie klikaj w nią. Jeśli naprawdę chcesz pomóc, to wejdź na oficjalną stronę akcji charytatywnej i znajdź tam odpowiednią zbiórkę. Pamiętaj także, aby korzystać ze skutecznego systemu antywirusowego, który został wyposażony w moduł antyphishingowy. Dzięki temu uchronisz się przed niebezpiecznymi stronami i reklamami" – radzi Krzysztof Budziński z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.