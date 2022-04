Executive Search agencji Sowelo: ukryta siła niedostępnych informacji

Dzięki elastyczności Sowelo wszystkie świadczone usługi, w tym Executive Search, są szyte na miarę – tak, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Pomaga w tym duże doświadczenie pracowników oraz ich ogromna, dogłębna wiedza, którą klienci cenią i której ufają. Bardzo często klienci Sowelo wracają – niezależnie od tego, czy pochodzą z Polski, czy też z innych krajów. Niemniej, co warto wspomnieć, często reprezentują kraje Europy Zachodniej albo USA. Po prostu wiedzą, jak sprawni, dobrze wykształceni i pracowici są polscy pracownicy. A dotyczy to nie tylko światowej sławy polskich informatyków, ale także najlepszych pracowników innych sektorów czy branż.

Executive Search: zalety bycia dobrze poinformowanym

Headhunterzy Sowelo mają po prostu dostęp do ogromnej bazy specjalistów, z którymi mogą się skontaktować w każdej chwili. Oczywiście może się zdarzyć, że osoba, do której dzwonili, nie jest zainteresowana zmianą pracy. Jednak najprawdopodobniej zna kogoś innego, kto może być. Konsultanci Sowelo najlepiej wiedzą, jak rozmawiać z ludźmi, aby ich zainteresować, a to zdecydowanie może tutaj przeważyć szalę. Bardzo często skutecznie motywują potencjalnych kandydatów do zmiany zdania za pomocą odpowiednich argumentów. I często są w stanie pozyskać najlepszych specjalistów z konkurencyjnych firm branżowych.

Ale bycie wtajemniczonym nie jest takie proste. Pozyskanie kluczowych informacji zajmuje dużo czasu, a po drodze mogą pojawić się błędy. Jednak rezultat jest wart wysiłku, a nawet przechodzenia po drodze przez różnego rodzaju kryzysy. Potknięcia są nieuniknione, ale Sowelo – firma z 15-letnią obecnością na rynku jest na nie znacznie mniej narażona. Z kolei jego konsultanci mogą skutecznie wykorzystywać to, czego nauczyli się w tym okresie.

Co więcej, przekonanie o wysokiej jakości świadczonych przez siebie usług sprawia, że Sowelo oferuje swoim klientom ważną gwarancję. Polega na tym, że jeśli dostarczony kandydat okaże się nieodpowiedni, firma po prostu zapewni kolejnego – na własny koszt. Jest to bardzo przydatny mechanizm, który sprawia, że wzajemne zaufanie i szacunek między Sowelo a klientami agencji jeszcze się umacnia. Jednak z gwarancji nie trzeba często korzystać – dogłębna znajomość rynku sprawia, że zdecydowana większość projektów rekrutacyjnych Sowelo kończy się sukcesem.

Siła bycia wtajemniczonym – obszary kompetencji Sowelo

Jednak świadczenie usług Executive Search w obszarze IT/Telco wcale nie jest czymś łatwym. Obserwowane na całym świecie ogromne niedobory wysokiej klasy specjalistów IT utrudniają organizację naprawdę udanych procesów rekrutacyjnych. Niemniej, gruntowna wiedza pracowników Sowelo na temat tego rynku znacznie takie procesy ułatwia. A konsultanci firmy zawsze dokładają wszelkich starań, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Mają doświadczenie i osiągnięcia w pozyskiwaniu talentów IT w bardzo poszukiwanych obszarach. Oprócz Software są to: Storage, Networks, Infrastructure, Internet, Mobile, Security oraz Robotic Process Automation.

Ale dzięki Sowelo nie tylko informatycy są dostępni właściwie od ręki. Inne branże to biotechnologia, opieka zdrowotna, e-commerce, sprzedaż, doradztwo, marketing, badania i rozwój, bankowość i finanse, ubezpieczenia oraz fundusze inwestycyjne. Ci specjaliści bardzo często pełnią funkcje menedżerskie. Wśród przykładowych stanowisk znajdują się dyrektorzy generalni i operacyjni oraz specjaliści ds. rozwoju biznesu. Klienci Sowelo zwykle poszukują takich menedżerów, planując otwarcie oddziałów swoich firm w Polsce bądź poza jej granicami.

Niezależnie od tego, kto jest potrzebny, doświadczeni konsultanci Sowelo pozostają do dyspozycji, gotowi pomóc i błyskawicznie dostarczyć wybranych kandydatów. Headhunterzy tej firmy przeprowadzili z sukcesem dziesiątki procesów rekrutacyjnych, rekrutując dla swoich klientów setki profesjonalistów. Byli to m.in. architekci oprogramowania, kontrolerzy finansowi, główni księgowi, inżynierowie sieci, specjaliści ds. zgodności i analitycy biznesowi. Inne oferty pracy dotyczyły kierowników audytu, dyrektorów sprzedaży, kierowników zespołów, konsultantów zarządzania, architektów systemowych oraz dyrektorów oddziałów.

Oczywiście to tylko przykłady, a możliwe są też inne ciekawe opcje. Oprócz Executive Search klienci Sowelo mogą skorzystać z wielu odmiennych, bardzo cenionych usług. Należą do nich niezwykle popularne IT Contracting Poland, Talent Market Mapping, Employer Branding oraz Recruitment Process Asessment. Jedną z najbardziej przydatnych usług jest Recruitment Process Outsourcing, która pozwala zarządzać rotacją personelu i poprawiać ROI działań rekrutacyjnych.

Najlepsze usługi Executive Search na rynku – imponujące wyniki

Ponieważ headhunting nie ma przed Sowelo tajemnic, a konsultanci tej agencji świetnie rozumieją potrzeby klientów, przynosi to doskonałe rezultaty. W Sowelo proces Executive Search przygotowywany jest starannie i kompleksowo – od samego początku aż do pomyślnego zakończenia. Aby tak się stało, headhunterzy dobierają najodpowiedniejsze metody – na podstawie dogłębnej znajomości rynku. Uwzględniają jednak również preferencje klientów wobec kandydatów, a także inne ich oczekiwania i uwagi. Jest to zgodne z misją firmy, która mówi, że jednym z celów Sowelo jest budowanie bliskich, partnerskich relacji z klientami.

W przeciwieństwie do wielu szeregowych pracowników HR zatrudnianych przez korporacje, headhunterom Sowelo zależy na tym, by osiągnąć jak najwięcej szybko. Po prostu nie muszą uzasadniać faktu własnego zatrudnienia, organizując kolejne procesy rekrutacyjne wciąż od nowa. Ponadto konsultanci Sowelo znają i analizują wskaźniki niepowodzeń w skali całej branży i robią wszystko, by nie popełniać błędów. Wynik to setki zadowolonych klientów, którzy dzięki Sowelo zatrudnili jednych z najlepszych specjalistów na rynku. Klienci ci pozostawiają też wiele referencji – dziękując za skuteczne wdrożenie procesów rekrutacyjnych w branżach takich jak IT, Telco czy Finanse.

Wiele firm przyznaje, że dzięki Sowelo może w pełni realizować swój potencjał. Jednak znakomite wyniki, jakie agencja pozwala osiągać, są doceniane nie tylko przez jej klientów, ale także przez instytucje zewnętrzne. Jednym z przykładów jest to, że Sowelo otrzymało tytuł Geparda Biznesu 2021 od Instytutu Europejskiego Biznesu. Co zadecydowało o tym sukcesie? Otóż agencja miała imponująco wysoką średnią dynamikę przychodów i zysk netto w latach 2019-2020. Ponadto w tym okresie średni stosunek zysku netto do przychodów wyniósł 58,5%. Dzięki temu agencja Sowelo zdobyła kolejny tytuł – Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2021.

Więcej informacji o usłudze Executive Search dowiedz się na stronie firmy Sowelo Consulting https://sowelo.com.pl/uslugi/executive-search-direct-search/