Europejski Akt o usługach cyfrowych - czy hazard online czeka rewolucja?

Potrzeba wprowadzenia aktów prawnych, wymierzonych przeciw szarej strefie gier hazardowych wciąż jest ogromna. W opublikowanym w grudniu 2021 roku raporcie ONZ na temat nielegalnego hazardu, szacowana łączna liczba nielegalnych zakładów rocznie na świecie wynosi 1,7 biliona dolarów. Procentowy udział szarej strefy w tego typu rozrywce w Unii Europejskiej w 2021 r. wynosiła 25,2 proc (źródło: web.gov.pl). Oficjalne badania wskazują, że wskaźnik ten w Polsce jest niższy i wynosi 17,9 proc., Przedstawiciele branży hazardowej twierdzą jednak, że może być on nawet dwa razy wyższy, dlatego potrzebne są działania zarówno na rynku lokalnym jak i europejskim.

Jednym z aktów, które może zmienić kształt hazardu internetowego na rynku europejskim jest, wskazywany przez ekspertów UN Global Network, Digital Services Act, (DSA) czyli Akt o usługach cyfrowych.

- Celem wdrożenia DSA jest stworzenie bezpieczniejszej cyberprzestrzeni, chroniącej europejskich konsumentów przed niezgodnymi z prawem produktami w sieci, a także poszanowanie prawa oraz ochrona przed nielegalnym hazardem internetowym. Jako firma działająca globalnie wiemy, że tam gdzie rynek jest dobrze uregulowany, przepisy wykonawcze pomagają w walce z szarą strefą gier hazardowych - komentuje Charmaine Hogan, Head Of Regulatory Affairs w Playtech.

DSA ma wprowadzić również szereg zobowiązań i mechanizmów skierowanych na zwalczanie nielegalnych treści w Internecie, a procedury regulujące proces identyfikacji tego rodzaju danych mają prowadzić do ich sprawnego wykrywania i usuwania lub blokowania dostępu do nich. Docelowo regulacje mają zmniejszyć ekspozycję użytkowników na nielegalne treści, co byłoby dużym ciosem w operatorów hazardowych działających w szarej strefie.

Przepisy maja również regulować charakter reklamy internetowej, która może wprowadzać klienta w błąd lub promować treści omijające prawo, z czego chętnie korzystają nielegalni operatorzy usług hazardowych. Ponadto na portale internetowe zostałby nałożony obowiązek dostarczenia możliwości identyfikacji danego przekazu jako reklamy, a także wskazania na czyje zlecenie i na podstawie jakich wytycznych kreacja reklamowa jest wyświetlana finalnemu odbiorcy. Co więcej, portale internetowe będą zobowiązane do systematycznej analizy i oceniania rodzajów ryzyka związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, będących manipulacją lub dezinformacją. To rozwiązanie w znacznym stopniu ograniczyłoby możliwości promowania bezprawnie działających operatorów.

Eksperci są zgodni co do tego, że wprowadzenie w życie DSA, choć na początku może być skomplikowane, przysłuży się przyspieszeniu postępy technologicznemu, a równe zasady dla wszystkich firm działających na terenie UE będą chroniły je również przed nieuczciwą konkurencją firm prowadzących działalność poza terenami Unii.