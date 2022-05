ERP – program do zarządzania przedsiębiorstwem. Poznaj jego rolę

Do czego służy system ERP?

ERP to skrót od angielskiego określenia, które na polski można przetłumaczyć jako "planowanie zasobów przedsiębiorstwa". Co jednak kryje się pod nim w praktyce? Chodzi o zintegrowanie wszystkich procesów w firmie – tak, aby można nimi było zarządzać w ramach jednego, spójnego systemu informatycznego.

To właśnie dlatego nowoczesne systemy ERP pozwalają na przejęcie kontroli nad:

zasobami firmy – zarówno finansowymi, jak i materiałowymi oraz ludzkimi,

cyklem życia produktu,

tym, jak wygląda łańcuch dostaw,

procesami zachodzącymi w firmie na każdym etapie realizacji zamówień klientów,

projektami realizowanymi przez poszczególne działy,

pracą magazynu,

obsługą klientów,

działami takimi jak finanse i księgowość

... i wieloma innymi aspektami działalności przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb firmy, skali jej działalności czy branży. A to dlatego, że ERP to zintegrowany system informatyczny, który można "uszyć na miarę" – tak, aby objął nawet najbardziej złożone procesy zarządzania firmą.

ERP – program, który zrodził się z potrzeb

Oprogramowanie ERP to system planowania zasobów przedsiębiorstwa, który jest znany na rynku IT od wielu lat. Zanim pojawiły się nowoczesne, wszechstronne systemy, które dziś stają się standardem w infrastrukturze dużych, ale i średnich przedsiębiorstw, korzystano z oprogramowania MRP (Material Requirements Planning), czyli pozwalającego na planowanie zapotrzebowania materiałowego.

ERP również daje taką możliwość, jednak ten system jest znacznie bardziej kompleksowy. Wdrożenie oprogramowania ERP oznacza efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach. Nie chodzi więc wyłącznie o zarządzanie łańcuchem dostaw, ale również wszystkimi kluczowymi obszarami działalności przedsiębiorstwa.

Można więc powiedzieć, że jeden program ERP zaspokaja wszystkie potrzeby firmy związane z obsługą przebiegających w niej procesów i kontrolą nad zasobami.

Po co firmie system ERP?

Wdrożenie systemu ERP to prosta droga do uporządkowania procesów w firmie i wydobycia pełnego potencjału z zasobów we wszystkich jej obszarach. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwala m.in. na:

uproszczenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy i zwiększenie przejrzystości przekazywania informacji – bez zbędnych opóźnień i pomyłek,

przyspieszenie obiegu dokumentów,

doprowadzenie do wzrostu wydajności i podniesienia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa – to możliwe dzięki efektywniejszemu zarządzaniu zasobami i wychwyceniu elementów, które wymagają optymalizacji,

poprawę bezpieczeństwa danych – są one przekazywane w ramach dobrze zabezpieczonego, wewnętrznego i w pełni zdigitalizowanego systemu. Nie ma więc np. ryzyka, że dokumenty trafią w niepowołane ręce.

– Przeprowadzenie wdrożenia systemu ERP to również szansa na to, żeby automatyzować procesy, które na to pozwalają. W efekcie pracownicy mogą się skupić na bardziej wymagających zadaniach, zamiast tracić czas na obowiązki, które mogą "wykonać się same" – wyjaśnia ekspert Exact.

Co ważne, model użytkowania ERP może być dostosowany do specyfiki działalności danej firmy. Istnieje możliwość wybrania takich modułów i funkcjonalności oprogramowania, które obsłużą te procesy biznesowe, które są kluczowe dla Twojej firmy.

W jakich firmach sprawdzi się system ERP?

System ERP sprawdzi się w niemal każdej branży, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy jego profilu działalności. Odpowiednio dobrane oprogramowanie ERP będzie wsparciem w dużych oraz średnich przedsiębiorstwach, ale także tych działających na mniejszą skalę. Warto pamiętać, że dużym atutem takiego systemu jest jego "skalowalność", a więc możliwość dostosowania do aktualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa i rozwijania w miarę poszerzania niszy biznesowej.

Taka elastyczność sprawia, że systemem ERP mogą się podeprzeć firmy, które rozpoczynają swoją działalność, jak i te z dużym doświadczeniem na rynku. Warto przy tym pamiętać, że proces wdrożenia systemu ERP może uwzględnić już wykorzystywane oprogramowanie firmowe – najczęściej jest możliwe jego zintegrowanie z nowym systemem ERP, tak aby zachować ciągłość realizacji procesów biznesowych.

Jeśli jesteś zainteresowany korzyściami, jakie mogą wyniknąć z wdrożenia systemu ERP firmy Exact, skontaktuj się ze specjalistami firmy. Będziesz mógł na nich liczyć również po etapie wdrożenia, ponieważ oferują wsparcie techniczne w szerokim zakresie – udzielają pomocy za pośrednictwem portalu klienta lub telefonicznie.