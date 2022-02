Elektronarzędzia Milwaukee czy Makita – na jakie się zdecydować?

Milwaukee czy Makita – co wybrać?

Milwaukee czy Makita – oto pytanie, na które odpowiedzi szukają zarówno profesjonaliści pracujący w najbardziej ekstremalnych warunkach, jak również amatorzy przeprowadzające prace remontowe. I tak jak to bywa w różnego rodzaju pojedynkach gigantów, również w tym przypadku obie marki mają szerokie grono zwolenników, którzy zawzięcie będą bronić swoich racji.

Elektronarzędzia Milwaukee – innowacyjność przede wszystkim

Już wkrótce marka Milwaukee będzie obchodziła setne urodziny. Firmę założył bowiem w 1924 roku w Milwaukee, Wisconsin A. F. Siebert, który w Stanach Zjednoczonych wkrótce potem zaczął uchodzić za wizjonera i innowatora. Już pierwszy produkt marki, czyli lekka wiertarka przenośna Hole-Shooter, robił wrażenie. Elektronarzędzia Milwaukee produkowane w kolejnych dekadach tylko potwierdziły pozycję firmy jako jednego ze światowych liderów na rynku narzędzi – wiertarki udarowe, szlifierki przenośne, wiertarki i szlifierki kątowe oraz narzędzia specjalnego zastosowania… Każde kolejne dziesięciolecie przynosiło nowe innowacje.

Obecnie amerykańska marka jest już obecna praktycznie we wszystkich państwach świata, a elektronarzędzia Milwaukee cieszą się uznaniem zarówno wśród specjalistów pracujących w ekstremalnych warunkach, jak również przez domowych majsterkowiczów. W sklepach z narzędziami, takimi jak TECH Poznań, można znaleźć klucze nastawne i udarowe, wkrętaki, taśmy i wiertła do betonu, a także specjalistyczne wiertarki magnetyczne z elektromagnesem czy hydrauliczne obcinaki. To po prostu najwyższa jakość, która sprawdzi się w każdych warunkach.

Elektronarzędzia Makita – japońska jakość

W przeciwieństwie do Milwaukee, marka Makita jubileuszowe, setne urodziny ma już od dawna za sobą. Firma została założona wiosną 1915 roku w japońskim mieście Nagoia przez Mosaburo Makitę i trzech innych pracowników. W ten sposób powstała marka Makita Denki Seisausa, która na początku zajmowała się naprawą i sprzedażą silników.

Przedsiębiorstwo zaczęło się jednak rozrastać i już wkrótce Makitę poznano jako jednego z międzynarodowych liderów elektronarzędzi, urządzeń pneumatycznych i narzędzi ogrodowych – elektrycznych, akumulatorowych i spalinowych. Obecnie w asortymencie japońskiej marki można znaleźć nie tylko ciężkie elektronarzędzia Makita, ale również najprostsze wkrętaki, młotki, klucze czy nożyki z wymiennymi ostrzami. Z oferty marki chętnie korzystają i profesjonaliści i amatorzy.

Która marka lepsza?

Powiedzmy sobie wprost – nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – oba przedsiębiorstwa należą do globalnych liderów branży narzędziowej, więc wybierając ich produkty, masz pewność, że kupujesz najlepsze elektronarzędzia. Nie ma też przeciwwskazań, by kupować elektronarzędzia obu marek, choć pamiętaj, że nie zawsze będą one ze sobą kompatybilne. Jeśli chcesz porównać narzędzia obu firm, zapoznaj się z ofertą rozbudowanych sklepów, takich jak TECH Poznań.

Czy bateria Makita pasuje do Milwaukee?

O ile nie ma problemu z naprzemiennym użytkowaniem prostych narzędzi ręcznych obu firm, o tyle przy bardziej zaawansowanych urządzeniach można napotkać na problemy. Czy bateria Makita pasuje do Milwaukee? Otóż nie. Chcąc korzystać z baterii Makita w urządzeniach amerykańskiej marki, niezbędne będzie kupno specjalnego adaptera. Na szczęście można go kupić w wielu sklepach narzędziowych.

Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu udało nam się przybliżyć Ci obie, od dawna rywalizujące ze sobą marki. Oba przedsiębiorstwa produkują elektronarzędzia najwyższej jakości, więc niezależnie od tego, co wybierzesz, z pewnością trafisz z zakupem!