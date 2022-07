Elegancja na sportowo - nietuzinkowa moda dla aktywnych kobiet

Legginsy i bikery nie tylko na siłownię!

Legginsy sportowe damskie zazwyczaj kojarzymy głównie z treningiem, ale wbrew powszechnemu zastosowaniu, to uniwersalne ubranie na randkę, wyjście na zakupy, a nawet do biura. Dobierz do nich dłuższą bluzę wkładaną przez głowę, nowoczesne sneakersy oraz czapkę z daszkiem… i stylizacja na weekendowe wyjście ze znajomymi, czy w długą podróż gotowa! W ciepłe dni bluzę zastąp krótkim topem. Natomiast jeśli interesuje Cię coś bardziej formalnego, załóż legginsy treningowe w zestawieniu z elegancką białą koszulą.

W każdej z tych propozycji długie legginsy mogą zastąpić krótkie kolarki damskie. To świetna alternatywa na letnie upały, ale nadal pozwala zachować codzienny charakter stroju. Zarówno legginsy sportowe jak i bikery damskie, powinny być wykonane z wysokiej jakości szybkoschnącego materiału z wykorzystaniem technologii anti-odor, zapobiegającej wydzielaniu zapachów ciała, który jednocześnie będzie odpowiednio przewiewny. Warto zwracać uwagę na skład tkaniny, co warunkuje nie tylko jej przepuszczalność, ale też elastyczność, dopasowanie i swobodę ruchów.

Biustonosz zamiast topu, czyli codzienność bez fiszbin!

Dopełnieniem zaproponowanych stylizacji będą biustonosze treningowe. Staniki sportowe mogą zastąpić krótki top do bardziej sportowych outfitów, ale też zwykły biustonosz zakładany pod koszulę czy sweter. Materiały wykorzystywane do produkcji bielizny sportowej, lepiej pochłaniają pot. Odpowiednio skrojony stanik nie pozostawia na ciele otarć, nie jest obcisły, a jedynie podkreśla i podtrzymuje biust, dlatego też rekomendowany jest ze względów zdrowotnych. Warto dodać, że biustonosze treningowe, np. bezszwowe, mają taki design, który pozwala na sprytne wkomponowanie ich w codzienny ubiór.

Legginsy sportowe i biustonosz treningowy to wcale nie musi być to stylizacja typowo treningowa. Możesz ubrać się tak na zwykłą przechadzkę ze swoim pupilem, jest to również wygodna opcja na zakupy. W końcu moda na sportowe ubrania wplecione w codzienne stylizacje już na stałe wpisała się w trendy. Miejmy nadzieję, że pozostanie na topie przez kolejne dekady.